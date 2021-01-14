مصر.. القبض على 3 سجناء هربوا على طريقة أفلام هوليود ومعاقبة قيادات أمنية

ألقت قوات الأمن المصرية، الخميس، القبض على 3 أشخاص محكوم عليهم بالإعدام والمؤبد، هربوا من السجن على طريقة “أفلام هوليود”.

ووفق وسائل إعلام محلية، بينها “اليوم السابع” الخاصة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية (دلتا النيل/شمال) من القبض على 3 متهمين محكوم عليهم بالإعدام هربوا من سجن طنطا العمومي.

كما أعلنت وزارة الداخلية المصرية اعتقال 16 من القيادات الأمنية في سجن طنطا العمومي، بعد هروب السجناء.

علي طريقة المسلسل الأمريكي الشهير Prison Break#تفاصيل هروب 3 مساجين من سجن طنطا الثلاثة منهم 2 من طنطا وواحد من كفر الشيخ 😮 تنقيب وتعطيل كاميرات😮

أفادت مصادر أمنية بأن المتهمين الثلاثة الهاربون من سجن طنطا العمومي محكوم عليهم بالإعدام اثنان من طنطا وثالث من محافظة كفر الشيخ pic.twitter.com/vb71F9C0Ue — 🇪🇬 عمرو مش عمر🇪🇬 𓄿𓅓𓂋𓅱 🏆🥇 🔴 (@ThePharao83) January 11, 2021

وأوضحت أن قوات الأمن اعتقلت أحدهم داخل عقار شقيقته، بينما ألقت القبض على الاثنين الأخرين داخل مصنع طوب مهجور بالمحافظة ذاتها.

وقبل 3 أيام، تداولت وسائل الإعلام المحلية بمصر، أنباء عن هروب 3 سجناء تمكنوا من أحداث نفق في جدران السجن لمدة 3 أشهر، وقاموا بتعطيل كاميرات المراقبة، والقفز من أعلى سور السجن، في واقعة نادرة تحاكي الأفلام السينمائية.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قيل إنه للمتهمين الهاربين من السجن، بينما أشار بعضهم إلى أن طريقة الهروب عبر الحفر تشبه فكرة الهروب الكبير في المسلسل التلفزيوني الأمريكي الشهير “بريزون بريك”‏، كما تصدرت الواقعة قائمة البحث على غوغل في مصر.

أمسك حرامي هروب ثلاث مساجين من سجن طنطا

قفزوا فوق سور السجن إلى أسطح المنازل المجاورة

ولينك الخبر في اول تغريدة pic.twitter.com/XylmNH5cd6 — م. مها صبري ‏‎ ⁦🇪🇬⁩🇪🇬⁦🇪🇬⁦ (@maHaSapry1iI68I) January 11, 2021

وعقب الحادث، أعلن قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية المصرية، في بيان، فتح تحقيق موسع مع قوة تأمين سجن طنطا العمومي في الواقعة لتحديد المسؤولية الجنائية.

وحددت مصادر أمنية وقت الهرب فجرًا، استغلالًا للراحة الأمنية بين الخدمات، وأن المتهمين فروا عبر الأسوار وأسطح المنازل المجاورة للسجن، وأفادت بأن السجناء هم متهمون في قضايا قتل وإتجار في المخدرات وسلاح.