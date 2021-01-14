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مصر.. القبض على 3 سجناء هربوا على طريقة أفلام هوليود ومعاقبة قيادات أمنية

صورة متداولة من زنزانة الهاربين في سجن طنطا العمومي (مواقع التواصل)
صورة متداولة من زنزانة الهاربين في سجن طنطا العمومي (مواقع التواصل)
14/1/2021-|آخر تحديث: 14/1/202107:04 PM (مكة المكرمة)

ألقت قوات الأمن المصرية، الخميس، القبض على 3 أشخاص محكوم عليهم بالإعدام والمؤبد، هربوا من السجن على طريقة “أفلام هوليود”.

ووفق وسائل إعلام محلية، بينها “اليوم السابع” الخاصة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية (دلتا النيل/شمال) من القبض على 3 متهمين محكوم عليهم بالإعدام هربوا من سجن طنطا العمومي.

كما أعلنت وزارة الداخلية المصرية اعتقال 16 من القيادات الأمنية في سجن طنطا العمومي، بعد هروب السجناء.

وأوضحت أن قوات الأمن اعتقلت أحدهم داخل عقار شقيقته، بينما ألقت القبض على الاثنين الأخرين داخل مصنع طوب مهجور بالمحافظة ذاتها.

وقبل 3 أيام، تداولت وسائل الإعلام المحلية بمصر، أنباء عن هروب 3 سجناء تمكنوا من أحداث نفق في جدران السجن لمدة 3 أشهر، وقاموا بتعطيل كاميرات المراقبة، والقفز من أعلى سور السجن، في واقعة نادرة تحاكي الأفلام السينمائية.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قيل إنه للمتهمين الهاربين من السجن، بينما أشار بعضهم إلى أن طريقة الهروب عبر الحفر تشبه فكرة الهروب الكبير في المسلسل التلفزيوني الأمريكي الشهير “بريزون بريك”‏، كما تصدرت الواقعة قائمة البحث على غوغل في مصر.

وعقب الحادث، أعلن قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية المصرية، في بيان، فتح تحقيق موسع مع قوة تأمين سجن طنطا العمومي في الواقعة لتحديد المسؤولية الجنائية.

وحددت مصادر أمنية وقت الهرب فجرًا، استغلالًا للراحة الأمنية بين الخدمات، وأن المتهمين فروا عبر الأسوار وأسطح المنازل المجاورة للسجن، وأفادت بأن السجناء هم متهمون في قضايا قتل وإتجار في المخدرات وسلاح.

المصدر : مواقع التواصل + وكالات

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