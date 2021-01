أول موافقة من هيئة أوربية على اعتماد حشرات غذاءً للبشر

أعطت هيئة تنظيمية صحية في الاتحاد الأوربي، أمس الأربعاء، الضوء الأخضر لاستهلاك الأطعمة المشتقة من نوع من الخنافس، وهي خطوة أولى تمهّد لاتخاذ بروكسل قراراً بالسماح باعتماد الحشرات أطعمةً في أوربا.

وخلصت الهيئة الأوربية لسلامة الأغذية بعد دراستها طلباً من الشركة الفرنسية لتربية الحشرات “أغرونوتريس”، إلى أن يرقات “دودة الوجبة” آمنة للاستهلاك “إما كحشرة مجففة كاملة أو كمسحوق”.

وأوضح الخبراء أنه “لا ضرر غذائياً من استهلاك” ديدان الوجبة بسبب تركيبتها الغنية بالبروتينات والألياف، لكنهم رأوا ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث في شأن احتمال حصول تفاعلات من نوع الحساسية.

ويُتوقع أن تقدّم المفوضية الأوربية إلى الدول الأعضاء استناداً إلى رأي الهيئة الأوربية لسلامة الأغذية مسودة اقتراح للسماح بطرح ديدان الوجبة المجففة والمنتجات المشتقة في السوق، يتضمن شروط بيعها. ويأمل القطاع في الحصول على ضوء أخضر نهائي بحلول منتصف العام 2021.

وشرح المدير العلمي للوحدة المسؤولة عن درس هذا الملف في الهيئة الأوربية إيرمولاوس فيرفريس أن “هذا التقييم الأول لأخطار إحدى الحشرات غذاءأ جديداً قد يمهد الطريق للموافقة الأولى من هذا النوع على مستوى الاتحاد الأوربي”.

وأضاف “تقييمنا هو خطوة حاسمة لضمان سلامة المستهلك” التي أصبحت إلزامية مع دخول أنظمة الاتحاد الأوربي في شأن الأطعمة الجديدة حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني 2018.

وتبحث الهيئة التي تتخذ في مدينة بارما الإيطالية مقراً لها في صلاحية صراصير الليل والجنادب للاستهلاك.

وتشير التقديرات إلى أن 1000 نوع من الحشرات تُستهلك في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

أما في الاتحاد الأوربي، فتُستخدم الحشرات التي تنتج مزارع متخصصة بضعة آلاف منها سنوياً غذاءً لحيوانات المزارع خصوصاً الأسماك.

ورحّب الاتحاد التجاري الأوربي لمنتجي الحشرات في رأي الهيئة الأوربية لسلامة الأغذية واصفاً إياها بأنها “خطوة كبيرة إلى الأمام” تشجع “المنتجين الأوربيين الآخرين للديدان وأنواع أخرى من الحشرات الصالحة للاستهلاك” الذين يرغبون أيضاً في تسويق أغذية.

وأشار الاتحاد إلى أنه من الممكن سلق الحشرات أو قليها أو تجفيفها أو تدخينها أو طحنها إلى مسحوق أو دقيق لاستخدامها في المعكرونة وألواح التغذية والبسكويت.

وأكّد أن المنتجات القائمة على الحشرات (الغنية بالبروتينات والمعادن والفيتامينات والألياف وكذلك الأحماض الدهنية الصحية وأوميغا 6 و3) يمكن أن تحول دون نقص المغذيات في الجسم، مشدداً على أن الأثر البيئي لتربيتها في المزارع محدودة مقارنة بمصادر البروتين الأخرى.

وكانت شركة “إنسكت” الفرنسية الرائدة في إنتاج مسحوق الحشرات لتغذية الحيوانات قدمت ملفاً إلى الهيئة الأوربية وإلى نظيرتها الأمريكية إدارة الأغذية والعقاقير، يتعلق بمكوِّن أنتجته للاستهلاك البشري “يعتمد على بروتينات الحشرات غير المشبعة”.

ورأت الشركة التي تنتج دقيق الحشرات للأسماك المستزرعة أن تغذية الرياضيين قد تكون سوقاً مناسبة لهذا المنتج.

Keep your meals simple. Zoicbar a #proteinbar made from #insects. pic.twitter.com/vCnZxy7aTj

— Domen Krč (@domenkrc) October 15, 2015