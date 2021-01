في بث مباشر.. رهان داخل مطعم ينتهي بمفاجأة إنسانية لإحدى النادلات (فيديو)

تناول شاب من جورجيا 18 قطعة من الفطائر، يوم الأحد، بعد أن خسر رهانًا خياليًا على دوري كرة القدم، اضطره إلى قضاء 24 ساعة داخل مطعم، كعقاب بعد حصوله على المركز الأخير.

لكن هذا الحدث الغريب كان سبب خير لإحدى النادلات، حيث استغل الشاب ويدعى مايكل كارسلي (32 عامًا)، تنفيذه للرهان وجمع تبرعات بأكثر من ألف دولار أهداها -كبقشيش أو إكرامية- للنادلة التي أدخلتها المفاجأة في نوبة من البكاء.

وفي بث مباشر على فيسبوك، وثق كارسلي -عن غير قصد- رد فعل النادلة وتدعى موساميت شومي، في لحظة مؤثرة، داخل مطعم “وافل هاوس” وهي تردد “هل هذا حقيقي؟ بينما غطت وجهها بكفيها.

وكان عقاب كارسلي هو قضاء يوم في المطعم، ومع كل قطعة وافل يأكلها يُختصر الوقت بمقدار ساعة من الساعات الأربعة وعشرين، وقبل الشاب التحدي وبدأ في تنفيذ الرهان خلال بث مباشر على فيسبوك.

وقال “أنا متأكد من أن لديكم يا رفاق أشياء أفضل للقيام بها من مشاهدتي وأنا أدفع الفطائر في فمي. لكن شكرًا”، بينما تقوم شومي بخدمته، وطوال الوقت ومن دون علمها، كان كارسلي يدير حملة لجمع التبرعات خلال البث المباشر.

وتمكن الشاب في النهاية من التهام 18 قطعة من الوافل في خمس ساعات، مسجلاً فاتورة بقيمة 49 دولارًا مقابل مكافأة ضخمة، من لاعبي فريق أتلانتا فالكونز المحلي.

He lost a fantasy football bet. His Waffle House server became real winner. https://t.co/7RIdYZU26z

— WSB-TV (@wsbtv) January 8, 2021