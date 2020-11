رسميا.. رئيس دولة وشعبه ينعون سمكة "جالبة للحظ" (فيديو)

وانضم رئيس زامبيا، إدغار لونغو، إلى شعبه في الحداد على السمكة "مافيشي"، عبر منشور بصفحته على فيسبوك.

واقتبس الرئيس لونغو، في نعيه للسمكة، كلمات للزعيم الهندي المناهض للاستعمار، المهاتما غاندي، قال فيها إن "عظمة الأمة وتقدمها الأخلاقي يمكن الحكم عليه من خلال الطريقة التي تعامل بها حيواناتها".

وأضاف في منشوره "أنا سعيد لأنك تلقيت وداعا لائقا، سنفتقدك جميعا".

وشارك زعيم المعارضة في زامبيا هاكيندي هيشيليما في نعي السمكة قائلا "نقف إلى جانب مجتمع طلاب جامعة كوبربيلت، السابقين والحاليين، بشأن وفاة حيوانهم الأليف الشهير مافيشي".

وانتشر وسم "Mafishi#" على موقع تويتر في دولة زامبيا الواقعة بجنوب القارة الإفريقية، ويعني "السمكة الكبيرة" باللغة المحلية.

— Muzeyaa (@Dare2Zeya) September 7, 2020