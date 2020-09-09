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بالصور: القبض على الممثلة الهندية ريا شاكرابورتي لصلتها بوفاة أحد نجوم بوليوود

الممثلة ريا شاكرابورتي
الممثلة ريا شاكرابورتي
9/9/2020

وعثر على راجبوت (34 عاما) ميتا في يونيو/حزيران داخل شقته في بومباي، حيث تقول الشرطة إنه أنهى حياته.

الممثل شوشانت سينغ راشبوت

وأثار انتحار النجم صاحب الأدوار الناجحة الكثيرة، جدلا في بادئ الأمر بشأن الصحة الذهنية للعاملين في القطاع الذي يدر أرباحا بمليارات الدولارات.

الممثل شوشانت سينغ راشبوت

إلا أن عائلة راجبوت شككت في صحة تقارير أفادت أن الممثل كان يعاني الاكتئاب، واتهمت شاكرابورتي(28 عاما) بأنها سرقت أمواله ودأبت على مضايقته. لكنها تنفي بشدة هذه الاتهامات.

وألقي القبض على شاكرابورتي الثلاثاء. كما اعتقلت الشرطة آخرين على صلة بالقضية بينهم شقيقها وأحد العاملين في منزل راجبوت.

 

 

 

 

ويتولى مكتب التحقيقات المركزي، أكبر وكالة هندية لمكافحة الجريمة، التحقيق في هذه الوفاة منذ الشهر الماضي. كما كان مكتب مكافحة المخدرات ينظر في تعاطي النجم الحشيشة.

وتصدرت التحقيقات عناوين الأخبار في الهند لأشهر، في ظل التغطية الإعلامية الواسعة للقضية خصوصا مع تبادل الاتهامات بين عائلة راجبوت وشاكرابورتي.

واتهم مشاهير بينهم الممثلة سونام كابور والمخرج انوراغ كاشياب، قنوات تلفزيونية هندية بشن "حملة شعواء" على شاكرابورتي.

راجبوت المولود في ولاية بيهار شرق الهند، ترك دراسة الهندسة للعمل في مجال التمثيل والرقص. وكانت أولى نجاحاته سنة 2013 مع فيلم "كاي بو تشي" بشأن الكريكت والحب والسياسة، الذي حقق نجاحا في مهرجان برلين السينمائي.

كذلك برز راجبوت من خلال تأديته دور بطل الكريكت الهندي ماهيندرا سينغ دوني في فيلم عرض سنة 2016.

وآخر أفلام راجبوت كان نسخة هندية لفيلم "ذي فوت إن أور ستارز"، وقد بدأ عرضه في يوليو/تموز الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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