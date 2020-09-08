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تلميذة تتعرض لعملية سطو أثناء بث مباشر لدرس عن بُعد (فيديو)

عملية سطو أثناء البث المباشر لتلميذة في الإكوادور
عملية سطو أثناء البث المباشر لتلميذة في الإكوادور
8/9/2020

وفوجئت ماريا خوسيه بهجوم اللصوص أثناء مشاركتها في دردشة عبر برنامج زووم مع 25 آخرين، بينهم معلمها في مدينة أمباتو في تونجوراهوا وسط الإكوادور يوم الجمعة الماضي.

وتمت السرقة أمام أعين زملاء ماريا الأمر الذي أصابتهم الصدمة، ومن ثم قاموا بتنبيه المعلم الذي كان يتحدث ولم يلاحظ ما يحدث.

وأظهر الفيديو لحظة تعرض الفتاة، للتهديد من قبل لصوص مقنّعين بعد دخولهم المسكن، ثم تجمدت الشاشة بعد أن قام أحدهم بإغلاق الكمبيوتر المحمول لسرقته مع الأشياء الثمينة الأخرى من الممتلكات.

لكن يبدو أن السارقين لم يكونوا على دراية بتصوير تهديداتهم ضد التلميذة، مما سمح لزملائها في الفصل بتنبيه عائلتها وإبلاغ السلطات.

ويمكن سماع أحد التلاميذ يقول "هل يوجد لدى أي شخص عنوان والديها أو رقمهما؟"، فيرد آخر: "لدي رقم والدتها"، ليقول زميل ثالث "اتصل بها على الفور".

وتمكن رجال الشرطة من اعتقال أربعة من المشتبه بهم بعد فرارهم من مكان الحادث، وتم وضع المشتبه فيهم تحت حراسة السلطات المختصة.

وجاء في بيان الشرطة المحلية "خلال هذه العملية، تم إرسال وحدات من المجموعة الآلية المنظمة (GOM) وتم إبلاغها بالعمل الإجرامي عند الوصول إلى الموقع".

وتابع "هرب مرتكبو السرقة من مكان الحادث بسيارة آلية وبفضل موقع الهواتف المحمولة التي سرقوها، تم تحديد مكانهم واعتقالهم في منطقة تعرف باسم (هواتشي غراندي)".

وعُثر في حوزتهم على خزنة، و3017 جنيهًا إسترلينيًا نقدًا (نحو 4 آلاف دولار)، وبندقيتين، وسلاح ثقب واحد، وهاتفين محمولين، وجهاز كمبيوتر محمول، ووحدة تحكم لألعاب الفيديو.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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