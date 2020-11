تلميذة تتعرض لعملية سطو أثناء بث مباشر لدرس عن بُعد (فيديو)

وفوجئت ماريا خوسيه بهجوم اللصوص أثناء مشاركتها في دردشة عبر برنامج زووم مع 25 آخرين، بينهم معلمها في مدينة أمباتو في تونجوراهوا وسط الإكوادور يوم الجمعة الماضي.

وتمت السرقة أمام أعين زملاء ماريا الأمر الذي أصابتهم الصدمة، ومن ثم قاموا بتنبيه المعلم الذي كان يتحدث ولم يلاحظ ما يحدث.

وأظهر الفيديو لحظة تعرض الفتاة، للتهديد من قبل لصوص مقنّعين بعد دخولهم المسكن، ثم تجمدت الشاشة بعد أن قام أحدهم بإغلاق الكمبيوتر المحمول لسرقته مع الأشياء الثمينة الأخرى من الممتلكات.

لكن يبدو أن السارقين لم يكونوا على دراية بتصوير تهديداتهم ضد التلميذة، مما سمح لزملائها في الفصل بتنبيه عائلتها وإبلاغ السلطات.

ويمكن سماع أحد التلاميذ يقول "هل يوجد لدى أي شخص عنوان والديها أو رقمهما؟"، فيرد آخر: "لدي رقم والدتها"، ليقول زميل ثالث "اتصل بها على الفور".

YOU'VE BEEN ZOOMED !

Thugs Who Threatened And Robbed A Schoolgirl In Her Own Home, were Unaware That She Was Taking Part In A Lesson Via #Zoom With Two Dozen Other Pupils And Teachers. Cops In Ecuador Were Alerted And The Thugs Were Arrested. pic.twitter.com/APTPn7FQ4E

