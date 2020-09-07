احتفل بإسلامها.. لاعب مصري يلقن زوجته الإيطالية الشهادتين (فيديو)

ونشر اللاعب المصري مقطع فيديو على حسابه في موقع تويتر وهو يلقن زوجته الشهادتين وعلق على المقطع قائلا "هيفضل لأحسن فيديو في حياتي، وأحسن قرار ربنا أكرمني فيه وأخذته، لحظة إعلان زوجتي إسلامها، الحمد لله دائما وأبدا".

هيفضل احسن ڤيديو في حياتي واحسن قرار ربنا اكرمني فيه واخدته، لحظه اعلان زوجتي اسلامها ❤️ الحمدلله دائما وابدا 🙏🏻 pic.twitter.com/jhXOKDdb9X — Juba Ghanam (@JubaGhanam1) September 1, 2020

وفي تغريدة أخرى قال غنام " الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، اليوم تم عقد قراني وربنا أكرمني وجعلنا سببا في إعلان زوجتي إسلامها".

الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات ❤️ اليوم تم عقد قراني وربنا اكرمني وجعلني سبب في ادخال واعلان زوجتي اسلامها ❤️ pic.twitter.com/aznbaYNj1u — Juba Ghanam (@JubaGhanam1) August 31, 2020

واللاعب الشهير بـ "جوبا" يحمل الجنسية الإيطالية بجانب المصرية، ويبلغ من العمر 20 عاما، وكان ناشئا محترفا بنادي المحلة المصري قبل أن يسافر إلى إيطاليا، حيث تنقل بين أندية الدوري الدرجة الثالثة، ويلعب حاليا بنادي أنكونيتانا الإيطالي أحد أندية الدرجة الرابعة بالدوري الإيطالي.

ووبمجرد نشره على تويتر حظى الفيديو بتفاعل واسع بأكثر من 41 ألف إعجاب، وحوالي نصف مليون مشاهدة.

وكتب أحد المغردين معلقا "لا اعرفك و بالصدفة مريت على التغريدة و رأيت الردود، و ردك على الجميع، أنت رجل في غاية الادب و الاحترام، فلا عجب ان زوجتك اسلمت فهي رات فيك القدوة الطيبة. ربنا يوفقكم ويجمع بينكم على خير وعافية ويزيدكم إيمانا، انت فخر في الادب".

وقال آخر "ما شاء الله أسأل الله أن يثبتها على الإسلام وألا يحرمك أجر إسلامها وأن يبارك لكما في حياتكما".

ما شاء الله أسأل الله أن يثبتها على الإسلام

وألا يحرمك أجر إسلامها وأن يبارك لكما في حياتكما — نبيل علي العوضي (@NabilAlawadhy) September 3, 2020