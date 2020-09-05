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منوعات|النمسا

شاهد: نمساوي يحطم رقما قياسيا بالوقوف في صندوق مملوء بالثلج

5/9/2020

وقضى جوزيف كويبيرل (42 عاما)، الذي لم يكن يرتدي سوى سروال للسباحة، هذه المدة وهو مغطى بالثلج حتى كتفيه وواقف داخل صندوق شفاف ضاما ذراعيه إلى صدره.

وحطم كويبيرل رقمه القياسي السابق الذي حققه العام الماضي لأطول فترة يتعرض فيها كامل الجسم للثلج وهي ساعتان وثماني دقائق و47 ثانية.

وبعد خروجه من ذلك المحبس المتجمد ليستمتع بالجو المعتدل في بلدة ميلك على نهر الدانوب حيث كان حشد صغير يتابعه في الساحة الرئيسية بالبلدة، قال كويبيرل للصحفيين "إنه شعور رائع.. الشمس قبل كل شيء.. الدفء جميل".

وتابع "سأعمل على وضع جوربين (على قدمي)، فأول جزء (في الجسم) يحتاج للتدفئة هو قدماك".

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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