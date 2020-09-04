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شاهد: برغر عمره 24 عاما لم يتحلل.. والشركة المنتجة توضح

الفيديو يعرض وجبة من البرغر لم تتحلل منذ عام 1996
الفيديو يعرض وجبة من البرغر لم تتحلل منذ عام 1996
4/9/2020

وتظهر في الفيديو الذي نشر على منصة "تيك توك" امرأة تحكي عن احتفاظها بوجبة من ماكدونالدز لمدة 24 عاما في صندوق، دون أن تفسد البطاطس المقلية أو يتعفن اللحم أو يتفتت الخبز.

ونقلت صحيفة صنداي تايمز البريطاني عن المرأة قولها إن البطاطس "تبدو وكأنها ربما سقطت تحت مقعد سيارتك منذ شهر أو نحو ذلك. لم تتعفن أبدًا".

وأضافت الصحيفة أن الخبز والبرغر لا يحتويان على علامات تعفن.

وتابعت المرأة وهي تضع البرغر بعيدا "لست متأكدًة مما سيحدث إذا أكلته".

 

وقد حصد الفيديو نحو 4 ملايين مشاهدة منذ نشره، وحصل على أكثر من 50 ألف إعجاب وأكثر من 12 ألف تعليق.

الفيديو الذي انتشر بشدة في منصات التواصل الاجتماعي، دفع شركة ماكدونالدز صاحبة الوجبة المعنية في الفيديو، إلى الخروج ببيان تبرر فيه سبب بقاء الوجبة على حالها.

وقال البيان إن عدم تحلل البرغر سببه "عدم وجود البيئة المناسبة لذلك".

وأضاف أن الطعام يحتاج إلى ظروف معينة كي يتحلل، وبصفة خاصة الرطوبة، مشيرا إلى أنه "بدون رطوبة كافية – سواء في الطعام نفسه أو في البيئة – قد لا تنمو البكتيريا والعفن وبالتالي، فإن التحلل غير محتمل".

وأضاف البيان "لذلك، إذا كان الطعام جافًا بدرجة كافية أو أصبح جافًا بدرجة كافية، فمن غير المرجح أن ينمو العفن أو البكتيريا أو يتحلل. يمكن للأطعمة المحضرة في المنزل التي تُترك حتى تجف أن تؤدي إلى نتائج مماثلة".

وأكد البيان أن البرغر الخاص بالشركة "مصنوع فقط من لحم بقر بنسبة 100٪ وتم فحصه من وزارة الزراعة الأمريكية".

وتابع "لا توجد مواد حافظة في شطائرنا، والشيء الوحيد الذي تمت إضافته هو لمسة من الملح والفلفل على الشواية".

ووفقًا لأستاذ متخصص في التغذية لقناة فوكس نيوز، فإنه "نظرًا لأن ماكدونالدز تطبخ البرغر جيدًا، فإن الكثير من البكتيريا قد تم القضاء عليها بالفعل"، مضيفا "إذا تم تخزين البرغر في الظروف المناسبة (على سبيل المثال، في مكان جاف)، فإنه ببساطة سيصاب بالجفاف ويصبح محنطًا إلى حد ما".

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + صحف أجنبية
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