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كولومبيا: إنقاذ امرأة بعد طفوها 8 ساعات على سطح البحر (فيديو)

أنغليكا غيتان (46 عامًا) عقب إنقاذها على يدي الصيادَين الكولومبيين
أنغليكا غيتان (46 عامًا) عقب إنقاذها على يدي الصيادَين الكولومبيين
30/9/2020

وأظهرت مقاطع الفيديو، التي نشرها رولاندو فيسبال عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، حركته وصديقه بمركبهما تجاه سيدة تُدعى، أنغليكا غيتان (46 عامًا)، والتي انفجرت بالبكاء فور صعودها إلى المركب.

وقالت غيتان -في تصريحات صحفية- إنها انفصلت عن أسرتها وزوجها منذ عامين، حيث عانت معه من العنف الأسري لنحو 20 عامًا، حتى أنه كسر وجهها وحاول قتلها في عام 2018.

وتقول وسائل إعلام محلية إن أسرتها تخلت عنها عقب تعرضها للعنف الأسري من زوجها، فيما قال أفراد عائلتها إنهم سمعوا عنها آخر مرة في عام 2018 عندما غادرت إلى الإكوادور للعيش مع شقيقها.

وبدأت الشرطة البحث عن ملابسات اختفاء غيتان وإنقاذها، وفتحت تحقيقًا موسّعًا لمعرفة تفاصيل ما حدث خلال العاميين الماضيين، والذي تسيطر عليه حالة من الغموض.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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