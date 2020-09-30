البث الحي
منوعات|الصين

الكاميرات فضحته.. أب يغرق ابنه المعاق طمعا في أموال التأمين (فيديو)

لقطة من الحادث
لقطة من الحادث
30/9/2020

وأفاد الأب، وهو من عائلة يانغ، للشرطة في هاينان، أن ابنه سقط في الماء وفُقد، في محاولة للإيحاء بأنه حادث عادي، وفقا لوسائل الإعلام الصينية.

ثم اعترف يانغ في وقت لاحق للسلطات بأنه زيف اختفاء ابنه الذي "كان عبئا ثقيلا على الأسرة"، على حد قول أحد الضباط.

وعثرت شرطة هاينان، أمس، على جثة نجل يانغ البالغ من العمر 38 عامًا واحتجزت المشتبه به وسط تحقيق مستمر.

وكانت السلطات تلقت يوم الإثنين الماضي، بلاغًا من الأب الذي ورد أنه يبلغ من العمر 64 عامًا، وادعى أن ابنه المعاق ذهنيًا سقط عن طريق الخطأ في البحر واختفى.

وأثناء التحقيق، وجد الضباط لقطات كاميرات المراقبة لابن يانغ وهو يُدفع في البحر من قبل رجل يرتدي نفس ملابس الأب. كما بدا الوالد هادئًا بشكل غير عادي دون إظهار أي حزن أو انهيار.

وفي البداية، نفى يانغ هذا الادعاء وطلب مرارًا وتكرارًا من الشرطة إصدار إشعار رسمي يثبت "الاختفاء العرضي" لابنه.

ثم اعترف الرجل في النهاية أنه خطط للحادث مع قريب بعيد، أملًا في المطالبة بأموال التأمين لاستخدامه الخاص.

وجاء الأب، وهو من مقاطعة هونان بجنوب غرب الصين، بفكرة تزوير اختفاء ابنه عندما زار جزيرة هاينان جنوب الصين في منتصف سبتمبر/أيلول.

وقالت التقارير إنه اتصل بقريبه البعيد، المعروف باسم عائلته لي، وعرض على أحد أفراد أسرته 6000 يوان (685 جنيهًا إسترلينيًا) لمساعدته في أداء المهمة.

وبعد أن سافروا إلى هاينان مع ابن يانغ، ذهب الثلاثة إلى رصيف محلي في الساعات الأولى من يوم 28 سبتمبر.

وتظهر لقطات تقشعر لها الأبدان في البداية الأب وهو يشير إلى قريبه لدفع ابنه، الذي كان يتبول وهو يقف على حافة البحر. وبعد أن تردد القريب في التنفيذ تقدم يانغ ودفع ابنه في البحر.

واعترف المشتبه به لاحقًا للضباط بأنه اشترى تأمينًا شخصيًا ضد الحوادث لابنه العام الماضي.

المصدر : ديلي ميل
المزيد من منوعات

طقوس غامضة رغبة في الإنجاب.. اغتصاب وقتل طفلة والتهام كبدها

مسؤول في الشرطة: إنها حالة مروعة تظهر أن الخرافة والجهل لا يزالان سائدين في هذه المناطق (أرشيفية)

دراسة تحذر من أضرار بالغة الخطورة للمضادات الحيوية.. ما هي؟

دراسة تحذر من خطورة المضادات الحيوية على الأطفال (أرشيف ـ رويترز)

زينة.. أول شرطية في نيوزيلندا ترتدي الحجاب كجزء من زيها الرسمي

زينة أول شرطية نيوزلاندية ترتدي حجابا عليه شعار الشرطة (مواقع التواصل)

"فولفو" تختبر قوة سياراتها بإسقاطها من ارتفاع 30 مترا (فيديو)

فولفو تختبر قوة سياراتها
الأكثر قراءة

حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين من الجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين