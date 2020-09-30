الكاميرات فضحته.. أب يغرق ابنه المعاق طمعا في أموال التأمين (فيديو)

وأفاد الأب، وهو من عائلة يانغ، للشرطة في هاينان، أن ابنه سقط في الماء وفُقد، في محاولة للإيحاء بأنه حادث عادي، وفقا لوسائل الإعلام الصينية.

ثم اعترف يانغ في وقت لاحق للسلطات بأنه زيف اختفاء ابنه الذي "كان عبئا ثقيلا على الأسرة"، على حد قول أحد الضباط.

وعثرت شرطة هاينان، أمس، على جثة نجل يانغ البالغ من العمر 38 عامًا واحتجزت المشتبه به وسط تحقيق مستمر.

وكانت السلطات تلقت يوم الإثنين الماضي، بلاغًا من الأب الذي ورد أنه يبلغ من العمر 64 عامًا، وادعى أن ابنه المعاق ذهنيًا سقط عن طريق الخطأ في البحر واختفى.

وأثناء التحقيق، وجد الضباط لقطات كاميرات المراقبة لابن يانغ وهو يُدفع في البحر من قبل رجل يرتدي نفس ملابس الأب. كما بدا الوالد هادئًا بشكل غير عادي دون إظهار أي حزن أو انهيار.

وفي البداية، نفى يانغ هذا الادعاء وطلب مرارًا وتكرارًا من الشرطة إصدار إشعار رسمي يثبت "الاختفاء العرضي" لابنه.

ثم اعترف الرجل في النهاية أنه خطط للحادث مع قريب بعيد، أملًا في المطالبة بأموال التأمين لاستخدامه الخاص.

وجاء الأب، وهو من مقاطعة هونان بجنوب غرب الصين، بفكرة تزوير اختفاء ابنه عندما زار جزيرة هاينان جنوب الصين في منتصف سبتمبر/أيلول.

وقالت التقارير إنه اتصل بقريبه البعيد، المعروف باسم عائلته لي، وعرض على أحد أفراد أسرته 6000 يوان (685 جنيهًا إسترلينيًا) لمساعدته في أداء المهمة.

وبعد أن سافروا إلى هاينان مع ابن يانغ، ذهب الثلاثة إلى رصيف محلي في الساعات الأولى من يوم 28 سبتمبر.

وتظهر لقطات تقشعر لها الأبدان في البداية الأب وهو يشير إلى قريبه لدفع ابنه، الذي كان يتبول وهو يقف على حافة البحر. وبعد أن تردد القريب في التنفيذ تقدم يانغ ودفع ابنه في البحر.

واعترف المشتبه به لاحقًا للضباط بأنه اشترى تأمينًا شخصيًا ضد الحوادث لابنه العام الماضي.