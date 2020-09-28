شاهد: لحظة إصابة سياسي أمريكي بارز بـ "جلطة" أثناء البث المباشر

ونُقل رون بول إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي، بعد أن بدا وكأنه يعاني من حالة طبية طارئة وقد تلعثم في كلماته أثناء ظهوره في البث المباشر، وتمتم بكلمات غير مفهومة.

⚠️Warning Extremely Graphic ⚠️ Dr. Ron Paul just had a stroke on live stream. I hope he recovers. We will be posting info on what to do if someone around you has a stroke. You will need to act quickly! Regardless of your political views keep him & his family in your thoughts. pic.twitter.com/IltArISDJn — Terrence Daniels (Captain 🍀 Planet) (@Terrence_STR) September 25, 2020

وظهر بول ويتحدث عن الاقتصاد عبر بث مباشر على قناته بموقع يوتيوب، قبل أن يصبح خطابه غير مفهوم. ولم يتضح على الفور إن كان بول قد أصيب بجلطة، لكن صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" ذكرت أنها على ما يبدو سكتة دماغية.

وبعد فترة وجيزة، نشر بول صورة له على تويتر وهو يبتسم ويرفع إبهامه لأعلى من فوق سرير المستشفى، معلقًا "رسالة من رون بول: أنا بخير".

Thank God, Dad is doing well. Thank you for all your prayers today. https://t.co/xNXUa6Pnq4 — Senator Rand Paul (@RandPaul) September 25, 2020

كما كتب نجله السناتور راند بول، على تويتر "الشكر للرب، أبي بخير"، بينما علق عدد كبير من الناشطين ومشاهير السياسة على الواقعة على تويتر متمنيين تمام الشفاء لعضو الكونغرس السابق.

ورون بول، هو سياسي بارز وطبيب أمراض النساء والتوليد، وعضو الكونغرس الجمهوري السابق عن ولاية تكساس حيث خدم في مجلس النواب لأكثر من ثلاثة عقود، كما ترشح للانتخابات الرئاسية ثلاث مرات، وجذب متابعين متحمسين من بين الليبراليين.