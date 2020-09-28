البث الحي
منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: لحظة إصابة سياسي أمريكي بارز بـ "جلطة" أثناء البث المباشر

السياسي الأمريكي بالبارز رون بول يتعرض لما يبدو أنها جلطة خلال بث مباشر
السياسي الأمريكي بالبارز رون بول يتعرض لما يبدو أنها جلطة خلال بث مباشر
28/9/2020

ونُقل رون بول إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي، بعد أن بدا وكأنه يعاني من حالة طبية طارئة وقد تلعثم في كلماته أثناء ظهوره في البث المباشر، وتمتم بكلمات غير مفهومة.

وظهر بول ويتحدث عن الاقتصاد عبر بث مباشر على قناته بموقع يوتيوب، قبل أن يصبح خطابه غير مفهوم. ولم يتضح على الفور إن كان بول قد أصيب بجلطة، لكن صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" ذكرت أنها على ما  يبدو سكتة دماغية.

وبعد فترة وجيزة، نشر بول صورة له على تويتر وهو يبتسم ويرفع إبهامه لأعلى من فوق سرير المستشفى، معلقًا "رسالة من رون بول: أنا بخير".

كما كتب نجله السناتور راند بول، على تويتر "الشكر للرب، أبي بخير"، بينما علق عدد كبير من الناشطين ومشاهير السياسة على الواقعة على  تويتر متمنيين تمام الشفاء لعضو الكونغرس السابق.

ورون بول، هو سياسي بارز وطبيب أمراض النساء والتوليد، وعضو الكونغرس الجمهوري السابق عن ولاية تكساس حيث خدم في مجلس النواب لأكثر من ثلاثة عقود، كما ترشح للانتخابات الرئاسية ثلاث مرات، وجذب متابعين متحمسين من بين الليبراليين.

المصدر : نيويورك تايمز
المزيد من منوعات

طقوس غامضة رغبة في الإنجاب.. اغتصاب وقتل طفلة والتهام كبدها

مسؤول في الشرطة: إنها حالة مروعة تظهر أن الخرافة والجهل لا يزالان سائدين في هذه المناطق (أرشيفية)

دراسة تحذر من أضرار بالغة الخطورة للمضادات الحيوية.. ما هي؟

دراسة تحذر من خطورة المضادات الحيوية على الأطفال (أرشيف ـ رويترز)

زينة.. أول شرطية في نيوزيلندا ترتدي الحجاب كجزء من زيها الرسمي

زينة أول شرطية نيوزلاندية ترتدي حجابا عليه شعار الشرطة (مواقع التواصل)

"فولفو" تختبر قوة سياراتها بإسقاطها من ارتفاع 30 مترا (فيديو)

فولفو تختبر قوة سياراتها
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)