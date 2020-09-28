ذهب لعلاج زوجته المريضة فسقط ميتا داخل عيادة الطبيب (فيديو)

ونشر صاحب العيادة الطبيب حمدي المسعودي‎، أخصائي الجراحة العامة بمستشفى فاقوس العام في محافظة الشرقية، مقطع الفيديو الذي يوثق الواقعة وذلك بعدما ترددت أقاويل بأن الوفاة كانت نتيجة مشادة فأراد الطبيب إثبات الحقيقة، وأيضًا للعبرة.

وخلال الفيديو، ظهر الزوج الشاب، وهو من قرية بحر البقر ويبلغ من العمر 34 عامًا، وهو يصطحب زوجته المريضة ويدخل بها إلى العيادة للكشف عليها قبل إجراء تدخل جراحي لها.

وظهر الزوج وهو يجلس في مكان الانتظار خارج غرفة الكشف في حالة صحية تبدو طبيعية وجيدة، قبل أن يخفض رأسه فجأة ويسقط ميتًا على الأرض في لحظات، وسط صدمة الموجودين.

وفجأة وقع ضجيج وعلا صراخ الزوجة ووالد الشاب الذي جاء مع الزوجين، وحاول الطبيب إنعاش قلبه سريعًا لكنه كان قد فارق الحياة في الحال، في مشهد تقشعر له الأبدان.

وفي مداخلة مع برنامج "90 دقيقة" على فضائية المحور، حكى الطبيب تفاصيل الواقعة المؤثرة وقال إنه خرج من غرفة الكشف على وقع صرخات وضجة ووجد الزوج متشنجًا وإنه حاول إنعاشه لكن الوضع كان قد انتهى.

وأضاف الطبيب أن أكثر ما يؤدي إلى الوفاة السريعة، إما الجلطات الدماغية أو السكتات القلبية، لافتًا إلى أن الوفاة المفاجئة بجلطات القلب هي الأكثر انتشارًا، وأنه من المفترض على الإنسان عمل فحوصات دورية.