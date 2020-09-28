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دينا الشربيني وعمرو دياب يتصدران غوغل وتويتر في مصر.. ما القصة؟

عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
28/9/2020

وعادت دينا الشربيني إلى ممارسة الرياضة بقوة عقب فترة من التوقف، وظهرت وهي تؤدي بعض التمارين الشاقة وتحمل الأوزان على كتفيها بعناية ودقة.

ونشرت دينا فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" من داخل صالة ألعاب رياضية أمام البحر وهي تحمل الأثقال، وعلقت على الفيديو الذي حظي بانتشار واسع، قائلة "العودة إلى المسار الصحيح".

وكانت آخر أعمال دينا الشربيني مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وتعمل حاليا على تصوير فيلمين هما "30 مارس" و"ثانية واحدة".

أما "الهضبة" عمرو دياب فقد تصدر موقع تويتر في مصر لساعات عدة، بعد تداول عدد كبير من أبرز أغانيه، لاسيما بعد نجاح أغنيته "أماكن السهر" التي طرحها الشهر الماضي وشاركته في الكليب دينا الشربيني حيث تجمعهما قصة حب.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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