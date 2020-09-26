لحظات رعب.. أب يحمي أطفاله أثناء تبادل إطلاق نار بين مسلحين (فيديو)

وأظهر فيديو صادم، الأب البالغ من العمر 39 عامًا، وأطفاله وهم يجلسون على أريكة زرقاء في منطقة الانتظار داخل الوكالة الواقعة على طريق بوسطن بالقرب من شارع كونر في إيستشستر حيث وقع إطلاق النار في الساعة 7:20 صباحًا يوم الإثنين، حسبما قال رجال الشرطة.

وتحطمت الأبواب الزجاجية خلف الأب وأطفاله فجأة في وابل من إطلاق النار، ويظهر فيديو المراقبة المرعب للحادث، مسلحًا ملثمًا يركض ويطلق النار عبر باب زجاجي مفتوح.

بينما ظهر الأب ويدعى أنتوني جيفرسون، وهو يشد أطفاله الثلاثة بقوة من على الأريكة ويضعهم على الأرض تحت جسده لحمايتهم.

وبعد بضع ثوان، تحطم باب ثان، ما أدى إلى تساقط شظايا الزجاج على الأريكة التي كانوا يجلسون عليها بينما كان الأب يزحف بعيدًا بأطفاله.

وقال مسؤولون إن الأب أصيب في فخذه برصاصة، ونقله المسعفون إلى مركز جاكوبي الطبي مصابًا بجرح لا يهدد الحياة.

وقال رجال الشرطة إن المسلح الجريء سرق سيارة هوندا سيفيك خضراء تحمل لوحات جورجيا في مكان الحادث، وشوهد آخر مرة وهو يقودها مسرعًا، شمالًا في شارع بروفوست.

ويعتقد المحققون أن إطلاق النار مرتبط بالعصابة. وذكرت مصادر بالشرطة أن أحد أفراد العصابة كان يمارس أعمالا في الوكالة عندما فتح المهاجم المنافس النار عليه. ورفض العاملون في الوكالة التعليق على الحادث.

وقالت "دانيكا" والدة الأطفال، إنها كلما رأت الفيديو المرعب تبكي كما تفخر بزوجها الشجاع الذي خاطر بكل شيء لحماية الأبناء، وقالت "كان يمكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير. أنا بالتأكيد أقدّره على تصرفه، الذي فعله لحماية أطفالنا".

وأضافت أن زوجها البطل خرج من المستشفى وهو يتعافى الآن في المنزل، وقالت إن جيفرسون كان يعد لها مفاجأة ويتطلع لشراء سيارة لها في عيد ميلادها، عندما تحولت وكالة السيارات فجأة إلى "عرض للرماية".

وأصيب الأب عندما اقتحم مسلحان ملثمان يرتديان ملابس سوداء، المقر وفتحوا النار على رجل يرتدي قميصًا أبيض وسروالًا أسمرًا، وقال مسؤولون إن مسلحا ثالثا شارك في الهجوم وفتحوا النار على التاجر من خارج المبنى.

ويعتقد المحققون أن إطلاق النار كان مرتبطا بأفراد العصابة.