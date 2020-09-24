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أردوغان يوجه بعلاج طفلتين سوريتين مصابتين بالصمم الخلقي (فيديو)

24/9/2020

وقبل 3 أيام، وبمبادرة من المواطنين التركيين مصطفى دميرتاش وجانر غوتشمز، تم تركيب جهاز سمع للطفلة فاطمة المقيمة مع عائلتها في ولاية قوجة إيلي غربي تركيا منذ 8 سنوات.

وأصدر الرئيس أردوغان توجيهاته الأربعاء، لرئيس جامعة قوجة إيلي البروفيسور سعد الدين هولاغو، بمواصلة علاج الطفلتين.

وأوضح البروفيسور هولاغو، أنهم دعوا الأسرة إلى المستشفى الجامعي بناء على تعليمات الرئيس أردوغان، مشيرا إلى أن سارة أيضا تعاني من ضعف سمع خلقي.

وأضاف أنه تم تركيب جهاز سمع لفاطمة ويمكنها سماع الأصوات، إلا أنها ستواجه صعوبة في التكلم لأن عمرها متقدم.

وأشار إلى أنهم سيساعدون فاطمة في التكلم عبر إعطائها تدريبات خاصة صوتية، وتدريبات على الكلام، في حين أنهم سيجرون عملية بإدخال جهاز سمع داخل أذن سارة بعد شهرين.

بدورها، أعربت هالة عفش عمة الطفلتين، عن شكرها لتركيا والرئيس طيب أردوغان على مساعدته في علاج بنات أخيها.

المصدر : الأناضول
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