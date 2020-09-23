مصر: استخراج هاتف محمول من معدة مريض ابتلعه في رهان (صور)

ووفق تصريحات تليفزيونية أدلى بها أحد أعضاء الفريق الطبي؛ فإن المريض ابتلع الهاتف خلال رهان مع أصدقائه، ظنًا منه أنه قادر على استخراجه مرة أخرى بسهولة.

وأوضح الطبيب أن المريض كان محظوظًا لأنها المرة الأولى التي يصادف فيها ابتلاع هاتف دون أن تتفاعل مواد البطارية الكيميائية مع أحماض المعدة، والتي بدورها تؤدي إلى قرحة المعدة ثم انفجارها.

وأشار إلى أنه تقدم ببلاغ إلى نقطة الشرطة يتبعها المستشفى الجامعي (ضمن نطاق القاهرة الكبرى)، لفتح الهاتف والاستعلام عنه أمنيًا، حيث كان مغلقًا وملفوفًا بلاصق بني، ما منع تفاعله مع أحماض المعدة، والتي أنقذته من الموت المحتمل.

استخراج موبايل من بطن مريض بعد 7 شهور في مستشفى بنها الجامعي 👀 الشاب بلع الموبايل بعد خسارة رهان مع أصحابه وقام طاقم طبي من جامعه بنها برئاسة الدكتور أحمد شولح والدكتور هشام السيد العريف والدكتور محمد محرم باستخراج الموبايل من بطن الشاب بعد عملية جراحية pic.twitter.com/CKrYuRpq2O — hamoabdalla (@mo7amed_3sfora) September 23, 2020

ولم يتوقع الطبيب أن يجد هاتفًا محمولًا في معدة المريض، حتى بعد رؤية صور الأشعة، وقال: "لآخر لحظة كنت أقول إن الأشعة فيها حاجة غلط، لحد ما طلعناه، وما كنتش مصدق".

لكن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، إذ سُجِّلت حالات أخرى مشابهة قبل ذلك، إحداها وقعت في سجن قنا (جنوبي البلاد)، قبل عامين.