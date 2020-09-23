البث الحي
منوعات

مصر: استخراج هاتف محمول من معدة مريض ابتلعه في رهان (صور)

الطاقم الطبي بمستشفى بنها الجامعي بعد إجراء العملية الجراحية
الطاقم الطبي بمستشفى بنها الجامعي بعد إجراء العملية الجراحية
23/9/2020

ووفق تصريحات تليفزيونية أدلى بها أحد أعضاء الفريق الطبي؛ فإن المريض ابتلع الهاتف خلال رهان مع أصدقائه، ظنًا منه أنه قادر على استخراجه مرة أخرى بسهولة.

وأوضح الطبيب أن المريض كان محظوظًا لأنها المرة الأولى التي يصادف فيها ابتلاع هاتف دون أن تتفاعل مواد البطارية الكيميائية مع أحماض المعدة، والتي بدورها تؤدي إلى قرحة المعدة ثم انفجارها.

وأشار إلى أنه تقدم ببلاغ إلى نقطة الشرطة يتبعها المستشفى الجامعي (ضمن نطاق القاهرة الكبرى)، لفتح الهاتف والاستعلام عنه أمنيًا، حيث كان مغلقًا وملفوفًا بلاصق بني، ما منع تفاعله مع أحماض المعدة، والتي أنقذته من الموت المحتمل.

ولم يتوقع الطبيب أن يجد هاتفًا محمولًا في معدة المريض، حتى بعد رؤية صور الأشعة، وقال: "لآخر لحظة كنت أقول إن الأشعة فيها حاجة غلط، لحد ما طلعناه، وما كنتش مصدق".

لكن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، إذ سُجِّلت حالات أخرى مشابهة قبل ذلك، إحداها وقعت في سجن قنا (جنوبي البلاد)، قبل عامين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من منوعات

طقوس غامضة رغبة في الإنجاب.. اغتصاب وقتل طفلة والتهام كبدها

مسؤول في الشرطة: إنها حالة مروعة تظهر أن الخرافة والجهل لا يزالان سائدين في هذه المناطق (أرشيفية)

دراسة تحذر من أضرار بالغة الخطورة للمضادات الحيوية.. ما هي؟

دراسة تحذر من خطورة المضادات الحيوية على الأطفال (أرشيف ـ رويترز)

زينة.. أول شرطية في نيوزيلندا ترتدي الحجاب كجزء من زيها الرسمي

زينة أول شرطية نيوزلاندية ترتدي حجابا عليه شعار الشرطة (مواقع التواصل)

"فولفو" تختبر قوة سياراتها بإسقاطها من ارتفاع 30 مترا (فيديو)

فولفو تختبر قوة سياراتها
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي