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شاهد: نفوق مئات الحيتان الطيارة في أكبر مأساة بتاريخ أستراليا

23/9/2020

وبذلك، يكون قد نفق القسم الأكبر من الحيتان الطيّارة الـ460 التي جنحت إلى هذا الخليج الواقع على الساحل الغربي، وهو موقع للحياة البرية في الجزيرة يضم عددًا قليلًا من السكان.

وقال مدير هيئة إدارة المتنزهات الأسترالية نك ديكا: "لدينا رقم أكثر دقة، ويمكننا أن نؤكد أن 380 حوتًا قد نفق".

وأضاف لوكالة رويترز "ثمة نحو 30 حوتًا لا تزال على قيد الحياة، والخبر الجيد هو أننا تمكنّا من إنقاذ 50".

 

وكانت عملية إنقاذ واسعة انطلقت بعد العثور، الإثنين الماضي، على سبعين حوتًا عند خليج تاسمانيا، وقد جنح معظمها عند جرف رملي لا يمكن الوصول إليه إلا بالمركب.

وعثرت طائرة استطلاعية، صباح الأربعاء، على مجموعة أخرى تضم نحو 200 من هذه الثدييات البحرية، وكانت نافقة أصلًا.

ويعتبر جنوح هذه الحيتان الأكبر ليس في تاسمانيا فقط، وإنما في تاريخ أستراليا كذلك، ويشارك نحو 60 شخصًا في عمليات الإنقاذ.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية + رويترز
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