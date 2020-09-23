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ركلها وضربها 20 مرة.. راكب يعتدي بوحشية على شابة لا يعرفها (فيديو)

اعتداء وحشي على فتاة داخل مترو في ميامي الأمريكية
اعتداء وحشي على فتاة داخل مترو في ميامي الأمريكية
23/9/2020

وأظهرت اللقطات التي نشرتها شرطة ميامي، أخيرا، قيام جوشوا جيمس كينغ (25 عامًا) وهو يضرب أندريا بويرتا (29 عامًا) بينما كانت بمفردها داخل إحدى عربات المتروموفر، بينما قالت الفتاة إنها لم تره من قبل.

وضرب كينغ أندريا أكثر من 20 مرة، فركلها ودفعها وضربها برأسها أولًا حتى أصيبت بارتجاج في المخ.

وقالت "أتذكر أنني أغلقت يدي وقلت (توقف! قف!) لكنه لم يتوقف سوى لحظة لوحدة عندما قال (آسف) ولكمني وبعد ذلك، لم أعرف ما حدث".

وقالت أندريا إنها فقدت الوعي أثناء الضرب، وتمكنت من الخروج من عربة المترو وهي في حالة ذهول قبل أن تتصل بالشرطة، وأضافت "لا أعرف كيف أنا على قيد الحياة".

وتظهر سجلات المحكمة أن الضباط ألقوا القبض على كينغ وتم رفع قضية بعد يومين، ويواجه الشاب ثلاث تهم، حسبما ذكرت شبكة (local 10 News) المحلية.

وقالت الشرطة إن أندريا لم تكن الضحية الوحيدة لكينغ، فقد اتُهم بمهاجمة رجلين آخرين في المترو خلال اليوم نفسه.

https://twitter.com/C_L_I_C_K/status/1308253772846641152?ref_src=twsrc%5Etfw

وبعد أكثر من أسبوعين من الهجوم، لا تزال أندريا مصابة بكسر في الضلع والفك، وكدمات في الذراع ويمكن رؤية آثار الضرب تحت عينيها، وأعربت عن قلقها من أن كينغ قد يهاجمها مرة أخرى.

وقالت الفتاة إنها لا تعرف الشاب المعتدي، لكنها شعرت بالرعب عندما علمت أن لديه ابنة، وتعتقد أن الرجل الذي يمارس العنف مع شخص غريب في الأماكن العامة يجب ألا يكون بالقرب من الأطفال في أي مكان.

وتظهر تقارير محلية، أن كينغ أطلق سراحه في 10 سبتمبر/أيلول بكفالة بقيمة 1500 دولار، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 25 من الشهر الجاري.

المصدر : مواقع أمريكية
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