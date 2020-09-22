"حمل كاذب".. سمير غانم يسخر من أنباء تعرضه لأزمة الصحية (فيديو)

ووجه النجم الكوميدي، شكره لكل من حاول الاطمئنان عليه، مؤكدًا سلامته واستقرار حالته الصحية، بينما أوضحت زوجته الممثلة دلال عبدالعزيز، أنه فقط خضع لفحوصات طبية روتينية، وهو حاليا في المنزل.

وقال لوسائل إعلام مصرية "أنا زي الفل. أبلغوا الناس التي ترغب في الاطمئنان على صحتي أن الشائعات عن حالتي الصحية حمل كاذب".

وتابع سمير غانم، ساخرًا "لو رحت أخلع ضرسى يقولوا راح يغيّر رقبته، لو معدّي من قدام عيادة أمراض نساء هيقولوا برده عيان. الحمد الله سني مش صغير بس ربنا مدينى قوة، وحاليًا بأصلح شوية حاجات".

ووصف مطلقي الشائعات بأنهم "ناس فاضية"، وطالب وسائل الإعلام بعدم نشر "ما قد يسيئ له أو لعائلته، أو يقلق محبيه"، مؤكدًا أن حب الناس نعمة وهو أكبر ثروة بالنسبة للفنان.

وكانت أنباء قد انتشرت قبل يومين، عن تعرض الفنان المصري لأزمة صحية مفاجئة، ونقله لإحدى العيادات الخاصة، وخضوعه للفحوصات الطبية.

وقال الفنان المصري إنه سيعود للعمل في مسرحيته "الزهر لما يلعب" بداية من منتصف الشهر المقبل، كما سيشارك في مسلسل جديد مع ابنته دنيا.

وفي دورته الـ 39، منح مهرجان القاهرة السينمائي النجم سمير غانم جائزة فاتن حمامة التقديرية وسلمتها له ابنتاه الفنانتان دنيا وإيمي.

وبالإضافة إلى أعماله المتميزة، كوّن غانم مع زميليه الراحلين جورج سيدهم والضيف أحمد، فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" وقدموا سلسلة من الأعمال الفنية والكوميدية في السينما والمسرح والتلفزيون، وحظوا بشهرة واسعة.