بحيلة فريدة.. شاب يحلق بسريره في سماء أنطاليا (فيديو)

وكافال المعروف بحركاته المثيرة في السماء، أراد أن يجرب النوم في الهواء هذه المرة. ومن أجل هذه الحيلة، قام بتركيب مظلته على سرير كامل مع منضدة ومصباح.

بعد ذلك، أقلع الشاب التركي من Yassı Tepe، وهو تل، يبلغ ارتفاعه حوالي 800 متر (2625 قدمًا) في ألانيا، وهي منطقة شهيرة بين السياح في مقاطعة أنطاليا المتوسطية.

وكان كافال يرتدي قناع نوم مريح ونام لفترة من الوقت حتى أيقظه صوت المنبه عندما هبط بنجاح في شاطئ كليوباترا.

وقام كافال سابقًا بتوصيل أريكة وتلفزيون بمظلة لإعادة خلق جو غرفة المعيشة الخاصة به في السماء. وقبل ذلك، كان يلعب طاولة الزهر مع صديق أثناء الطيران المظلي.

وترعى مؤسسة ترويج السياحة المحلية أحدث أعماله المثيرة، وقال كافال للصحافة "أنا سعيد بالمساهمة في السياحة. أريد أن أظهر للناس أن الطيران الشراعي ليس رياضة خطرة".

وقال لوكالة (DHA) التركية إن "الناس هم من يجعلون الامر خطيرًا إذا طاروا مع طيارين عديمي الخبرة ومن دون تدريب".