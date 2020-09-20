البث الحي
منوعات|مصر

نتيلة راشد.. غوغل يحتفل بـ "ماما لبنى" رائدة أدب الأطفال

شاركت نتيلة راشد في تأسيس مجلة "سمير" الشهيرة للأطفال عام 1956
شاركت نتيلة راشد في تأسيس مجلة "سمير" الشهيرة للأطفال عام 1956
20/9/2020

ولدت نتيلة راشد يوم 19 سبتمبر/أيلول 1934، بالقاهرة، لأسرة ميسورة الحال، غير أنها آمنت بالتجربة الناصرية، التي كانت ملهمة لها خلال سنوات عمرها. وتزوجت عام 1956، وأنجبت هشام وعصام، حملت اسم "ماما لبنى" بعد أن أنجبت ابنتها الكبرى.

لكن الكاتبة اليسارية ذات الميول الاشتراكية اتجهت بشكل غير متوقع إلى ترجمة أدب الأطفال، لأن الكتابة للأطفال من أصعب الفنون، فكيف يقرأ الكاتب ما يدور في خيال الطفل الذي لا يعرف للعالم حدودا، بل ويرشده إلى قوانين الواقع دون أن يخذل خياله وبراءته.

غير أن نتيلة راشد نجحت في حل تلك المعادلة الصعبة، بكتابة مرنة ورشيقة موجهة للأطفال، تخبرهم فيها أن العالم غير مثالي.

وأوضحت بشكل يناسب طفولتهم أن الخير لن ينتصر إلا بالتحلي باللطف والصفات النبيلة، كما أن الهزائم واقع وستقابلهم بلا أدنى شك، لكن البقاء سيكون لمن يستطيع التكيف ودراسة نقاط الضعف وأسباب الفشل ليتمكن من النهوض مرة أخرى.

شاركت نتيلة راشد في تأسيس مجلة "سمير" الشهيرة عام 1956، وسمحت للأطفال بالكتابة كمراسلين صحفيين في أبواب المجلة، واستعانت بالرسام الفرنسي برني لتصميم شخصية سمير.

لكن سرعان ما انضم إلى المجلة رسامون مثل "أحمد إبراهيم حجازي وبهجت عثمان"، وكان لها دور في إلهام كتاب كبار في دخول حقول أدبية لم يطرقوها من قبل.

ونجحت نتيلة راشد في إقناع كتاب وأدباء مثل: نجيب محفوظ، وسيد حجاب، وتوفيق الحكيم، ويوسف السباعي للكتابة للأطفال.

تُرجمت بعض أعمالها إلى الإنجليزية وقامت بترجمة بعض الأعمال عن الإنجليزية، حتى ارتبط اسم "ماما لبنى" بأدب الأطفال على مدار عقود.

ونالت نتيلة راشد جائزة الدولة في أدب الأطفال، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى وغيرها من الجوائز، وقفز عملها من الصفحات إلى موجات الأثير من خلال البث الإذاعي.

وبعد بضع سنوات فقط، وطوال مسيرتها المهنية، كتبت راشد وترجمت قصصًا لا حصر لها للأطفال، وتعاونت مع قائمة متنوعة من مجلات الشباب العربية، والبرامج التلفزيونية، والبرامج الإذاعية.

ومن أشهر أعمالها كتاب "يوميات عائلة ياسر" 1979، والذي ألهم أول فيلم للأطفال من إنتاج المجلس القومي للثقافة المصري. وتوفيت الأديبة المصرية عام 2012 عن عمر ناهز 72 عامًا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية
المزيد من منوعات

طقوس غامضة رغبة في الإنجاب.. اغتصاب وقتل طفلة والتهام كبدها

مسؤول في الشرطة: إنها حالة مروعة تظهر أن الخرافة والجهل لا يزالان سائدين في هذه المناطق (أرشيفية)

دراسة تحذر من أضرار بالغة الخطورة للمضادات الحيوية.. ما هي؟

دراسة تحذر من خطورة المضادات الحيوية على الأطفال (أرشيف ـ رويترز)

زينة.. أول شرطية في نيوزيلندا ترتدي الحجاب كجزء من زيها الرسمي

زينة أول شرطية نيوزلاندية ترتدي حجابا عليه شعار الشرطة (مواقع التواصل)

"فولفو" تختبر قوة سياراتها بإسقاطها من ارتفاع 30 مترا (فيديو)

فولفو تختبر قوة سياراتها
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

بعد فضيحة التجسس لصالح السعودية.. تويتر يعين "هاكر" مديرا لأمن الشركة

تويتر (رويترز)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)