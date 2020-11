نتيلة راشد.. غوغل يحتفل بـ "ماما لبنى" رائدة أدب الأطفال

ولدت نتيلة راشد يوم 19 سبتمبر/أيلول 1934، بالقاهرة، لأسرة ميسورة الحال، غير أنها آمنت بالتجربة الناصرية، التي كانت ملهمة لها خلال سنوات عمرها. وتزوجت عام 1956، وأنجبت هشام وعصام، حملت اسم "ماما لبنى" بعد أن أنجبت ابنتها الكبرى.

لكن الكاتبة اليسارية ذات الميول الاشتراكية اتجهت بشكل غير متوقع إلى ترجمة أدب الأطفال، لأن الكتابة للأطفال من أصعب الفنون، فكيف يقرأ الكاتب ما يدور في خيال الطفل الذي لا يعرف للعالم حدودا، بل ويرشده إلى قوانين الواقع دون أن يخذل خياله وبراءته.

Today’s #GoogleDoodle celebrates pioneering Egyptian translator & children’s author Notaila Rashed.

Known affectionately as "Mama Loubna," Rashed devoted her life to the creation & promotion of children’s literature 📖

