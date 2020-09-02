تخمير المشروب وتبريده.. أفضل كوب من الشاي هو من صنع يديك

ويتطلب إعداد هذ المشروب جهدا أقل مما تتوقع، فكل ما تحتاج إليه هو" تخمير المشروب وتركه يبرد أو تبرده سريعا بالثلج ثم إضافة ما تريد، ويصبح لديك بديل شهي للمشروبات المنتجة للجمهور.

ويمكن تحويل أي مشروب شاي ساخن إلى مشروب بارد تقريبا، فإلى جانب الشاي الأسود المُحلى الكلاسيكي، يمكن إضافة الفواكه لمشروب الشاي.

وفي هذا يمكنك اللجوء إلى الفواكه المقطعة مثل الفراولة والنكتارين والليتشي والليمون وكذلك الأعشاب الطازجة مثل النعناع وإكليل الجبل -روز ماري.

خلط الشاي مع الأعشاب يضيف مذاقا جديدا

الكركديه يصبح مرّ المذاق

بائع المشروبات أليسكندر بوتش ينصح بتجنب شراب شاي الكركديه لأنه يصبح مرا للغاية عندما يترك ليختمر لفترة طويلة، غير أنه يمكن التحايل على هذا بإضافة السكر ولكن دون مبالغة.

يقول بوتش" المشروبات القائمة على التفاح أو الكمثرى على الجانب الآخر لا تصبح لاذعة ومرّة المذاق" وينصح بالتوجه إلى شاي الفواكه بدون الكركديه مثل الشاي الأخضر والمريمية.

كما أن خلطات الشاي التي تحتوي على النعناع خيار جيد أيضا، يقول بوتش" إنها غالبا ما تحتوي على حلاوة طبيعية حيث تحتاج إلى إضافات قليلة أو لا تحتاج على الإطلاق".

التبريد بالصدمة

وبالنسبة لأفضل طريقة لتبريد المشروبات التي عادة ما تُعد ساخنة، هو بغلي قدر الشاي ثم تركه يبرد ووضعه في المبرد أو وضع بعض مكعبات الثلج في الكوب.

وللحيلولة دون أن يصبح المشروب خفيفا، يجب جعله مركزا، ضعف المعتاد مرتين أو ثلاث مرات، أي زيادة الكمية عن تلك التي يصنع بها الشاي الساخن.

ويوضح بوتش" إذا ما كنت عادة تستخدم أربع ملاعق صغيرة من أجل قدر من الشاي، استخدم من ثمان إلى 12 ملعقة من المشروب المثلج".

وعلى نحو بديل، املأ قدرا بمكعبات الثلج، واسكب المشروب الساخن حديث الإعداد على مكعبات الثلج ليبرد بسرعة، ويضمن "التبريد بالصدمة" أن يحتفظ المشروب بلونه البراق وعطره الطازج.