تايلند تطلق جيشا من البط في "مهمة خاصة" في حقول الأرز (فيديو)

وبعد حصاد محصول الأرز في مزرعة في مقاطعة ناخون باثوم في تايلند، يتم إطلاق سرب من يتكون من حوالي 10 آلاف بطة في حظيرة، حيث يتدفق بصورة غريزية نحو الحقول التي غمرتها المياه لتلتهم الآفات مثل القواقع المختبئة في بقايا الأرز.

ويسمي التايلنديون طريقة تربية البط في مناطق زراعة الأرز التقليدية وفي المنطقة الأخرى باسم" مطاردة البط في الحقل" حيث يقوم مختصون في تربية البط بتوجيه طيورهم نحو الحقول.

ويتم جلب بط "كاكي كامبل" وهو سلالة بريطانية ، إلى حقول الأرز بعد 20 يوما في الحضانة ويتم تربيته أثناء التنقل خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وبعد التجوال المجاني لمدة خمسة أشهر تقريبًا، يتم إعادة البط إلى مزرعة البط لإنتاج البيض لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.

منافع مشتركة لمربي البط والمزارعين

منافع مشتركة

قال أحد مربي البط والذي تولى العمل بعد من والده" الفائدة بالنسبة للمربي هي أننا نخفض تكاليف إطعام البط، وفي المقابل، يساعد البط على أكل الآفات من المزرعة ويساعد المزارع في تقليل استخدام الكيماويات والمبيدات."

وخلال مهمة تنظيف الحقول التي تستمر لمدة أسبوع في هذه المزرعة التي تبلغ مساحتها 15 فدانًا (67 هكتارًا) وجد البط الكثير من الطعام مثل حلزون الكرز والأعشاب الضارة والآفات الصغيرة الأخرى.

مربي البط أبيوات مكلين، له أربعة أسراب من البط تتحرك حول حقول الأرز المختلفة في المقاطعة حيث يزرع المزارعون عادة ثلاثة محاصيل أرز كل عام.

قال مزارع الأرز برانج سيبات" إنهم يساعدون في أكل حلزون التفاح الذهبي وبقايا قشور الأرز غير المرغوب فيها، كما أن البط يدوس على بقايا الأرز لتسوية الأرض وهذا يسهل الحرث".

سرب من البط يتدفق نحو حقل الأرز

القلق من الجفاف

في الوقت الحالي ، يقول المزارعون إن النظام يعمل بشكل جيد لكل من مربي البط ومزارعي الأرز، لكن على الرغم من عدم حدوث جفاف في المنطقة، إلا أن القلق ينتابهم بشأن هذا التهديد المحتمل.

وتواجه تايلند ، التي تعد ثاني أكبر مصدر للأرز في العالم، موجة جفاف طويلة تؤثر على العديد من المناطق الزراعية هذا العام.