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5 عادات أساسية تساعدك في تغيير حياتك

16/9/2020

وحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية يمكن أن تكون هذه العادات، التي تسمى بالعادات الأساسية، مغيرة للحياة.

وحسب التقرير هذه العادات الأساسية هي: سلوكيات تأسيسية يمكن البناء عليها لخلق سلسلة من العادات الجيدة. وبمجرد إرساء هذه العادات الأساسية سوف يرى المرء سلسلة من ردود الفعل التي تؤدي إلى تغييرات جيدة وإيجابية في الحياة وتساعد في الوصول إلى أهداف أكبر.

وفيما يلي خمس من هذه العادات الأساسية:

ترتيب السرير

يشدد الأدميرال ويليام اتش ماكرافين في كتابه "رتب سريرك" على أهمية خلق روتين بدءا بالعادة الأساسية الخاصة بترتيب السرير.

وإذا ما أنجزت هذه العادة أول شيء في الصباح سوف تجد دافعا للالتزام بعادات أخرى خلال اليوم.

غسل الأسنان

مثلما هو الحال مع ترتيب السرير، الاعتناء بالأسنان في الصباح بتفريشها واستخدام الخيط الطبي عادة أخرى أساسية تجعل اليوم يبدأ بداية إيجابية.

كما أنها تكون مصدر إلهام لممارسة عادات أخرى للعناية بالنفس مثل الاعتناء بالبشرة وتهذيب الأظافر وشرب المياه بانتظام.

ممارسة الرياضة بانتظام

التمارين الرياضية عادة أساسية واضحة ولكن من الجيد معرفة أن الأبحاث تدعم هذا أيضا.

وبحسب موقع "ليف بولد أند بلوم"، أظهرت دراسات أن ممارسة التمارين تسهل الرغبة لإحداث مجموعة من التغييرات الإيجابية الأخرى مثل: تحسين القدرة على تناول الطعام وأن يكون المرء أكثر إنتاجية كما تقلل الشعور بالضغط وتضبط الإنفاق.

ومن الطرق اللطيفة لانتهاج عادة ممارسة التمارين هو البدء بخمس دقائق في اليوم حتى تنشأ العادة. كما يمكنك وضع خطة لممارسة التمارين لمدة 30 يوما، تشمل الأيام والأوقات التي ستتمرن فيها، وكذلك نوعية التمارين.

تناول الطعام مع العائلة

أظهر تناول وجبات مع العائلة أنه يحسن مهارات الأطفال في الفروض المنزلية ويسفر عن تحقيق درجات أفضل وعن الثقة والسيطرة العاطفية.

كما يؤدي تناول الطعام مع العائلة إلى تعزيز التواصل بين أفراد الاسرة ويساعد الأطفال في بناء عادات المشاركة في الأعمال المنزلية.

خطط ليومك التالي

احتفظ بمفكرة بجانب سريرك وقبل أن تذهب إلى النوم دون أهدافك وخططك لليوم التالي.

حاول أن تكون محددا بشأن ما ستفعله ومتى تريد القيام به.

ومن المرجح أنك ستتبع في اليوم التالي ما خططته بشكل أكبر بإرساء هذا الروتين.

المصدر : الألمانية
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