قبل عملية سطو.. لصوص يتبعون إجراءات الوقاية من كورونا (فيديو)

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، تصرف اللصوص "الطريف" حين دخل اثنان منهم المحل كزبونين واتبعا بروتوكول الوقاية من كورونا فعقما أيديهما بالمطهر وارتدا الكمامات.

وبعد ثوان، انضم إليهما رجل ثالث وحدث ما لم يكن متوقعا، حيث أشهروا أسلحتهم في وجه عمال المتجر أثناء قيامهم بتعبئة مجوهرات قيمتها نحو 40 ألف روبية، حسبما ذكرت شبكة "إن دي تي في (NDTV)" الهندية.

Aage ki story yaha hai. pic.twitter.com/hMOiDd8oQJ — Shahbaz khan (@Shahbaz__11) September 11, 2020

وأثناء عملية السطو، كان هناك ثلاثة زبائن أيضًا في المحل لم يتحركوا من أماكنهم، بينما استمر اللصوص في نهب المصوغات الذهبية قبل أن يلوذوا بالفرار.

وشوهد رجل كان قد نهض قبل بدء السرقة، واندفع خارج المحل بمجرد أن رأى الأسلحة.

كما أظهر الفيديو قيام أحد اللصوص بالقفز فوق المنضدة وإخراج رزم من العملات الورقية والمزيد من المجوهرات، بينما يُرى عامل المتجر خائفًا بشكل واضح.

प्रकरण में थाना बन्नादेवी में मु0अ0सं0- 584/2020 धारा 394 भादवि पंजीकृत है ।वीडियो फुटेज में दिखाई दे रहे 03 अभियुक्तों में से 02 की पहचान की जा चुकी है ।तथा शेष की पहचान हेतु प्रयास किया जा रहा है । विधिक कार्यवाही की जा रही है । — ALIGARH POLICE (@aligarhpolice) September 11, 2020

وانتهت عملية السطو في أقل من نصف دقيقة، ثم غادر اللصوص المتجر بأسرع مما وصلوا إليه. وتقول الشرطة إن اللصوص سرقوا ما بين 30 إلى 40 ألف أيضا من العملات النقدية.

ووعدت الشرطة باتخاذ إجراءات سريعة في القضية وشكلت فريقًا خاصًا للتحقيق، وقالت لوسائل الإعلام "بمساعدة لقطات كاميرات المراقبة، سنحل القضية قريبًا ونعتقل اللصوص".

وانتشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي في الهند، وحظيت بتفاعلات ساخرة وطريفة من المستخدمين.