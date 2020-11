قبل عملية سطو.. لصوص يتبعون إجراءات الوقاية من كورونا (فيديو)

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، تصرف اللصوص "الطريف" حين دخل اثنان منهم المحل كزبونين واتبعا بروتوكول الوقاية من كورونا فعقما أيديهما بالمطهر وارتدا الكمامات.

وبعد ثوان، انضم إليهما رجل ثالث وحدث ما لم يكن متوقعا، حيث أشهروا أسلحتهم في وجه عمال المتجر أثناء قيامهم بتعبئة مجوهرات قيمتها نحو 40 ألف روبية، حسبما ذكرت شبكة "إن دي تي في (NDTV)" الهندية.

وأثناء عملية السطو، كان هناك ثلاثة زبائن أيضًا في المحل لم يتحركوا من أماكنهم، بينما استمر اللصوص في نهب المصوغات الذهبية قبل أن يلوذوا بالفرار.

وشوهد رجل كان قد نهض قبل بدء السرقة، واندفع خارج المحل بمجرد أن رأى الأسلحة.

كما أظهر الفيديو قيام أحد اللصوص بالقفز فوق المنضدة وإخراج رزم من العملات الورقية والمزيد من المجوهرات، بينما يُرى عامل المتجر خائفًا بشكل واضح.

وانتهت عملية السطو في أقل من نصف دقيقة، ثم غادر اللصوص المتجر بأسرع مما وصلوا إليه. وتقول الشرطة إن اللصوص سرقوا ما بين 30 إلى 40 ألف أيضا من العملات النقدية.

ووعدت الشرطة باتخاذ إجراءات سريعة في القضية وشكلت فريقًا خاصًا للتحقيق، وقالت لوسائل الإعلام "بمساعدة لقطات كاميرات المراقبة، سنحل القضية قريبًا ونعتقل اللصوص".

وانتشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي في الهند، وحظيت بتفاعلات ساخرة وطريفة من المستخدمين.

