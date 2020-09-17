صدمة للركاب.. أفعى بدلا من الكمامة داخل حافلة بريطانية (فيديو)

وذكرت امرأة كانت ضمن ركاب الحافلة، أنها اعتقدت أن الرجل كان يضع "قناعا غير تقليدي" لتغطية أنفه وفمه ضمن إجراءات الوقاية من كورونا، قبل أن تلاحظ الأفعى وهي تتحرك.

وقالت إنها وجدت الحادث "مضحكًا حقًا" وأن الحيوان لا يبدو أنه يزعج أيًا من رفاقها الركاب.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات وصور للرجل بقناع الأفعى، وهو يجلس على مقعد في الحافلة دون كمامة، بينما يلتف المخلوق الضخم على وجهه وحول عنقه، مما اعتبره البعض تهكمًا على قيود كورونا.

This guy was spotted using his snake as a face mask on a bus into today…each to their own and all that 🤣🐍 Credit – Alison Jones / Swinton People pic.twitter.com/hX2F8RWYvw — Manchester’s Finest (@McrFinest) September 15, 2020

وتلزم القوانين في بريطانيا باستخدام غطاء الوجه في وسائل النقل العام، باستثناء أولئك الذين تم إعفاؤهم لأسباب تتعلق بالسن أو الصحة أو الإعاقة، وذلك ضمن إجراءات مكافحة تفشي وباء كورونا.

وقال متحدث باسم هيئة النقل في مانشستر الكبرى "تنص التوجيهات الحكومية بوضوح على ضرورة ارتداء الكمامة، ولا يلزم أن يكون قناعا طبيا، فبإمكان الركاب صنع قناع خاص بهم أو ارتداء شيء مناسب، مثل وشاح أو باندانا".

وعن الواقعة قال إن الثعبان لا يعتبر غطاءً صالحًا للوجه خلال الجائحة، وتابع "في حين أن هناك درجة صغيرة من التفسير يمكن تطبيقها على هذا، فإننا لا نعتقد أنها يمكن أنه يمتد إلى استخدام جلد الثعبان، خاصة عندما لا يزال مرتبطا بالثعبان".