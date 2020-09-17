بفارق سنتيمترات.. طفلان ينجوان بأعجوبة من الموت دهسا (فيديو)

وأظهرت اللقطات لحظة اصطدام السيارة الجنوني بالمتجر في مدينة غازي عنتاب، بعد أن فقد سائقها السيطرة عليها، لتقتحم المكان بكامل قوتها، بينما كان الطفلان على بعد سنتيمترات قليلة من الموت دهسًا تحت عجلاتها.

وخلال الفيديو، يمكن رؤية طفلة صغيرة تفر رعبًا من الحادث، بينما كان شقيقها يجلس على كرسي صغير بالقرب منها، وكان والداهما يتسوقان في المنطقة.

وظهر رجل قام بسحب الطفل الصغير والعربة بعيدًا عن مكان الحادث. وذكرت وكالة أنباء ديميرورين أن ثلاثة أشخاص أصيبوا ونقلوا على وجه السرعة إلى المستشفى.

وفي بداية المقطع، يمكن رؤية ثلاثة بالغين يقفون خارج المتجر بالإضافة إلى الطفلين، ثم ظهرت سيارة بيضاء تتجه بسرعة جنونية نحو المحل مقتحمة الرصيف قبل أن تصطدم بمخزونها وبواجهة المتجر.

Moment driver ploughs into shop narrowly missing children pic.twitter.com/glBkkkm7Ta — NTV Houston (@NTV_Houston) September 16, 2020

وركض المشاة والركاب من السيارات المارة الذين شهدوا الحادث، نحو السيارة، للمساعدة والسيطرة على الموقف.

بينما أظهرت لقطات أخرى من داخل المحل عاملاً يخدم الزبائن قبل لحظات من اقتحام السيارة لنافذة المتجر.

كما أظهرت اللقطات أحد العمال وهو يقوم بتحريك قطع الزجاج المكسور والأنقاض لتحرير أحد المشاة بعدما صدمته السيارة.