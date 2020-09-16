عمرها 100 مليون سنة.. اكتشاف أقدم حيوانات منوية متحجرة في العالم (فيديو)

وقال الفريق أن تاريخ هذه الحيوانات يرجع إلى مئة مليون سنة وكانت عائدة لنوع من القشريات الصغيرة.

وأوضح فريق الباحثين بقيادة الدكتور وانغ من الأكاديمية الصينية للعلوم، في مقال نشرته مجلة "جورنال أوف رويال سوسايتي"، أن النماذج الأقدم من الحيوانات المنوية المتحجرة قبل هذا الاكتشاف كانت تعود إلى 17 مليون سنة.

وتعود الحيوانات المنوية المكتشفة إلى نوع من القشريات سماه الباحثون "ميامارسيبريس هوي"، ويبلغ طوله أقل من مليمتر وهو موجود منذ 500 مليون سنة ويتمثل حاليا من خلال آلاف الأجناس التي تعيش في المحيطات والبحيرات والأنهار.

وكانت هذه القشريات تعيش على الأرجح في المياه الساحلية الواقعة في ميانمار الحالية خلال العصر الطباشيري (في الفترة الممتدة منذ ما قبل 145 مليون سنة إلى ما قبل 66 مليون سنة).

وعثر على الحيوانات المنوية المذكورة في جسم حيوان أنثى، ما يشير إلى أنها خصبت قبيل حبسها داخل الكهرمان.

والخصوصية الثانية لهذا الاكتشاف هو أن هذه الحيوانات المنوية صنفت بأنها "عملاقة"، وهي بحجم يصل إلى 4.6 مرات حجم جسم الذكر الملقح.

وتقول ريناته ماتشكي كاراش من جامعة لويس أند ماكسيميلين في ميونيخ وهي إحدى المشاركات في إعداد الدراسة إن ذلك "يوازي ذلك حوالي 7.3 أمتار لدى إنسان بطول 170 سنتيمترا، ما يتطلب بالتالي طاقة هائلة لإنتاجها".

وهذا وضع استثنائي نظرا إلى أن أكثرية الذكور في عالم الحيوان (بما يشمل البشر) ينتجون عموما عشرات ملايين الحيوانات المنوية الصغيرة للغاية لكن بكميات كبيرة جدا".