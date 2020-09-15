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منوعات|تركيا

كلب يقتحم عرضا مسرحيا لإنقاذ ممثل (فيديو)

15/9/2020
كلب يقتحم عرضا مسرحيا لإنقاذ ممثل

وأظهر المقطع الذي نشرته وكالة "IHA" التركية  مشهدا مؤثرا، تفاعل معه الجمهور الذي يشاهد العرض المسرحي في الشارع، إذ سار الكلب باتجاه الممثل التركي، وعانقه وتحسسه وهو مستلقي على الأرض.

وكانت الفرقة تقدم عرضها خلال احتفالات عيد النصر السنوية بمدينة إزميت التركية.

وفي تصريحات صحفية، للممثل الذي يُدعى، نعمان أرطغرل أوزنصوي، قال إنه ذهب في اليوم التالي لنفس المكان من أجل البحث عن الكلب، ولكنه لم يعثر عليه.

وأكد أوزنصوي، المحب للحيوانات، أنه سيظل يبحث عن هذا الكلب، حتي يعثر عليه، كما يأمل أن يعطيه منزلا إلى الأبد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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