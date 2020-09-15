دراسة: "علامات على حياة" في سحب كوكب الزهرة.. إليك التفاصيل

وقال باحثون من بريطانيا واليابان والولايات المتحدة إنهم قدروا أن سحب كوكب الزهرة تحتوي على الفوسفين بتركيز حوالي 20 جزيء في كل مليار.

وأضاف الباحثون أن اكتشاف الفوسفين، المكون من الهيدروجين والفوسفور، يمكن أن يشير إلى وجود مثل هذه "الحياة الهوائية خارج الأرض".

وقال العلماء، الذين نشروا نتيجة الدراسة في مجلة "نيتشر استرونومي"، إن الحسابات يبدو أنها تستبعد أن يكون الفوسفين ناتجا عن عمليات غير بيولوجية، مثل الانفجارات البركانية أو العواصف أو ضوء الشمس أو الغبار المعلق.

وقدر الباحثون أن المصادر غير البيولوجية قادرة على إنتاج أقل من واحد من عشرة آلاف من الفوسفين المكتشف من خلال المراصد في هاواي وشيلي.