"ضجة" بالكيك والعسل.. سعودية تحتفل بزفاف زوجها على أخرى (فيديو)

ونشرت شوق مقطع فيديو عبر حسابيها على سناب شات وتويتر، وهي تحتفل رفقة أطفالها، بزفاف زوجها على امرأة ثانية.

هديتي المتواضعه لزوجي بمناسبة زواجه الثاني وحبيت اشاركها معكم لنشر السلام والالفه بين الأُسر السعودية وحسيت ان مجتمعنا بحاجة الى نماذج ايجابية في الحياة الزوجية 🌹❤️ اذا تايدوني اسعدوني برتويت لعله ينشر الفرح والبهجة بين الازواج ❤️ 🥰 #شوق_الدويني_تبارك_لزوجها_زواجه_الثاني pic.twitter.com/uaTOsf1emu — شوق المطيري (ام عمر) (@hair4412) September 11, 2020

وظهرت شوق وطفلاها وهم يلتفون حول طاولة مزينة بالورود والشموع وضعت عليها مشروبات الحفل وكعكة مكتوب عليها "ألف مبروك الملكة يا أبو عمر".

وعلّقت أم عمر على الفيديو قائلة "هديتي المتواضعة لزوجي بمناسبة زواجه الثاني، حبيت أشاركها معكم لنشر السلام والألفة بين الأسر السعودية"، وأرفقت تغريدتها بوسم (#شوق_الدويني_تبارك_لزوجها_زواجه_الثاني).

#أم_عمر_تبارك_لبوعمر_بالثانيه

ام عمر سعوديه تهدي زوجها هدية جميلة بمناسبه زواجه الثاني

شاركتنا هذه المناسبة الانيقة ايضا تشد على ايدي الاسر السعودية وتدعوهم الى نشر روح التفائل والسعادة والفرح لمثل هذه المناسبات التي يتوق اليها الكثير من السعوديينpic.twitter.com/PBLWqdXVKq — 🇰🇼 🇸🇦 رفع هاشتاق ترند (@headwaythemes) September 11, 2020

وخلال ساعات انتشر الفيديو كالبرق مشعلًا ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي لاسيما تويتر، وحظي الوسم الذي دشنته أم عمر، بتفاعل واسع وردود فعل متباينة.

فهناك من فرح برد فعلها ووصفه "بالخلق الطيب من زوجة صالحة"، وهناك من رأى تصرفها "مجرد حفظ لماء الوجه لأن ليس لديها حيلة أخرى"، وبين من اعتبر أنها تخطط لشيء ما، ومنهم من استغرب، ومنهم من شكك في الأمر برمته، وبعضهم اتهمها بالسعي للشهرة فقط.

مواطنه تحتفل بزواج زوجها ع الثانيه🙏🏻

انشهد انها كفو👏🏻 pic.twitter.com/p3LFliHuo7 — مجرد شخبطه (@AAA__Ot) September 12, 2020

وخلال مداخلة على فضائية "روتانا خليجية"، كشفت أم عمر عن أسباب احتفالها ومباركتها لزوجها عقد قرانه من ثانية، وأكدت أنها كانت تخطط لتزويجه من أخرى منذ 4 سنوات.

وقالت إنها كانت تهيئ نفسها لذلك، حيث تقيم هي في المدينة المنورة بينما يعمل زوجها ويقيم في مكان بعيد منذ 6 سنوات ولا تستطيع الذهاب معه، مما دفعها لتشجيعه على هذه الخطوة، مؤكدة حرصها على مشاركة طفليها هذه اللحظة وتقبّل وجود أسرة ثانية في حياتهم، مؤكدة أنها أهدته كذلك عبوة من العسل الفاخر.

حاطة له عسل 🍯 🤭😂😂 رسالة مبطنة

#شوق_الدويني_تبارك_لزوجها_زواجه_الثاني — 🥡🥢 (@NASA_Astronaut_) September 13, 2020

#شوق_الدويني_تبارك_لزوجها_زواجه_الثاني أيتها الأصيلة أنت مثال للأخلاق الكريمة، ورمزٌ لكل عطاء، وفريدةٌ من فرائد هذا الزمان في الصبر والرضا بما أراده الله ونسأل الله العظيم أن يجعل هذا التيسير المبارك بركةً في عمرك ورزقاً واسعاً لك، وأن يهب لك خيري الدنيا والآخرة إنه سميع الدعاء. — طارق أبو عرينة (@Tariqaboarinah) September 12, 2020

أم عمر داهية عظيمة، نشرت سنابها وشكرها زوجها والقاصي والداني على صنيعها وعلبة العسل تخبر باقي القصه😂#شوق_الدويني_تبارك_لزوجها_زواجه_الثاني — يمكن أمل🤷🏻‍♀️ (@ferialzengy) September 12, 2020

احب احتفظ بالتعليق لنفسي 🤣 #شوق_الدويني_تبارك_لزوجها_زواجه_الثاني — ‏MBS 🇸🇦 س ــارا ♘ (@MbsSara) September 12, 2020

#شوق_الدويني_تبارك_لزوجها_زواجه_الثاني تزوج عليها زوجها وتبارك فهمنا 🙂

تهديه عسل كوده ما ينفضح يوم الاختبار 😉عرفنا

تصور كل هذا علشان تفرح برتيويت وتشتهر

انا هنا اقول اعوذ بالله من هوس الريتويت !!🥳

يا مثبت العقل والدين بس ! https://t.co/DcaqwEPfyY — just me (@12echifdbjissbk) September 12, 2020

https://twitter.com/ALZahraniAli5/status/1305165778233237504?ref_src=twsrc%5Etfw