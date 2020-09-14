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"ضجة" بالكيك والعسل.. سعودية تحتفل بزفاف زوجها على أخرى (فيديو)

سعودية تثير ضجة باحتفالها بزواج زوجها من امرأة ثانية
سعودية تثير ضجة باحتفالها بزواج زوجها من امرأة ثانية
14/9/2020

ونشرت شوق مقطع فيديو عبر حسابيها على سناب شات وتويتر، وهي تحتفل رفقة أطفالها، بزفاف زوجها على امرأة ثانية.

وظهرت شوق وطفلاها وهم يلتفون حول طاولة مزينة بالورود والشموع وضعت عليها مشروبات الحفل وكعكة مكتوب عليها "ألف مبروك الملكة يا أبو عمر".

وعلّقت أم عمر على الفيديو قائلة "هديتي المتواضعة لزوجي بمناسبة زواجه الثاني، حبيت أشاركها معكم لنشر السلام والألفة بين الأسر السعودية"، وأرفقت تغريدتها بوسم (#شوق_الدويني_تبارك_لزوجها_زواجه_الثاني).

وخلال ساعات انتشر الفيديو كالبرق مشعلًا ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي لاسيما تويتر، وحظي الوسم الذي دشنته أم عمر، بتفاعل واسع وردود فعل متباينة.

فهناك من فرح برد فعلها ووصفه "بالخلق الطيب من زوجة صالحة"، وهناك من رأى تصرفها "مجرد حفظ لماء الوجه لأن ليس لديها حيلة أخرى"، وبين من اعتبر أنها تخطط لشيء ما، ومنهم من استغرب، ومنهم من شكك في الأمر برمته، وبعضهم اتهمها بالسعي للشهرة فقط.

وخلال مداخلة على فضائية "روتانا خليجية"، كشفت أم عمر عن أسباب احتفالها ومباركتها لزوجها عقد قرانه من ثانية، وأكدت أنها كانت تخطط لتزويجه من أخرى منذ 4 سنوات.

وقالت إنها كانت تهيئ نفسها لذلك، حيث تقيم هي في المدينة المنورة بينما يعمل زوجها ويقيم في مكان بعيد منذ 6 سنوات ولا تستطيع الذهاب معه، مما دفعها لتشجيعه على هذه الخطوة، مؤكدة حرصها على مشاركة طفليها هذه اللحظة وتقبّل وجود أسرة ثانية في حياتهم، مؤكدة أنها أهدته كذلك عبوة من العسل الفاخر.

https://twitter.com/ALZahraniAli5/status/1305165778233237504?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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