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منوعات|مصر

"فراش في وكالة ناسا".. عصام حجي يرد على إساءات وسائل الإعلام المصرية

عالم الفضاء المصري بوكالة ناسا الأمريكية عصام حجي
عالم الفضاء المصري بوكالة ناسا الأمريكية عصام حجي
13/9/2020

وكتب أحد المتابعين لحجي على تويتر قائلا: "حضرتك تعرف أن الاعلام عندنا بيقول عليك إنك فراش في وكالة ناسا، سامحنا يا دكتور".

ليرد حجي عليه قائلًا: "أشكرك صديقي، أنا متفهم رسالتك الطيبة، أنا لي ألقاب كثيرة في إعلامنا العظيم: "مصوراتي أحجار"، "سباك الكواكب"، "سواق القمر"، "فراش ناسا" وغيره".

وأضاف: "كل هذه وظائف شريفة وكإنسان من أسرة مصرية بسيطة لا يسيئني أن أوصف بها، حبيت أرسل إليك المسمى الوظيفي الرسمي من صفحة الوكالة".

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التغريدة، والذين أبدوا إعجابا كبيرا برد عالم الفضاء المصري، مؤكدين قيمته العلمية الرفيعة.

https://twitter.com/Mohamed10312726/status/1304984188639215617?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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