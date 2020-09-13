"فراش في وكالة ناسا".. عصام حجي يرد على إساءات وسائل الإعلام المصرية

وكتب أحد المتابعين لحجي على تويتر قائلا: "حضرتك تعرف أن الاعلام عندنا بيقول عليك إنك فراش في وكالة ناسا، سامحنا يا دكتور".

حضرتك تعرف ان الاعلام عندنا بيقول عليك ان "فراش" ف وكالة "ناسا" ..

سامحنا ي دكتور 😓 — مهندس برمجة (@wake3r) September 12, 2020

ليرد حجي عليه قائلًا: "أشكرك صديقي، أنا متفهم رسالتك الطيبة، أنا لي ألقاب كثيرة في إعلامنا العظيم: "مصوراتي أحجار"، "سباك الكواكب"، "سواق القمر"، "فراش ناسا" وغيره".

وأضاف: "كل هذه وظائف شريفة وكإنسان من أسرة مصرية بسيطة لا يسيئني أن أوصف بها، حبيت أرسل إليك المسمى الوظيفي الرسمي من صفحة الوكالة".

اشكرك صديقي، أنا متفهم رسالتك الطيبة، انا ليي القاب كثيرة في إعلامنا العظيم: "مصوراتي احجار"، "سباك الكواكب"، "سواق القمر"،"فراش ناسا" و غيره. كل هذه وظائف شريفة وكإنسان من أسرة مصرية بسيطة لا يسيئني ان اوصف بها. حبيت ارسل اليك المسمى الوظيفي الرسمي من صفحة الوكالة. https://t.co/h2KgjtfVgi pic.twitter.com/frYitOEarl — د. عصام حجي (@essamheggy) September 12, 2020

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التغريدة، والذين أبدوا إعجابا كبيرا برد عالم الفضاء المصري، مؤكدين قيمته العلمية الرفيعة.

أكبرت هذا الرجل ولا أعرفه من هذه التغريدة. ما شاء الله خلق وعلم رفيع. https://t.co/J418CdoPaj — سمانا ☁ (@samana__26) September 13, 2020

ي دكتوري العزيز هما اصلا مش هيعرفوا يقروا المسمى الوظيفي ده اصلا 😂😂😅 https://t.co/sH356gBRGU — Khaled Fathe 🇩🇪 (@Khaled16800) September 13, 2020

حضرتك تشرف اى حد مصرى او عربى https://t.co/qd0H9QnxyC — Haitham (@Haitham01507694) September 13, 2020

https://twitter.com/Mohamed10312726/status/1304984188639215617?ref_src=twsrc%5Etfw