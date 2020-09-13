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"أكره النساء".. ملكة جمال تنهال بالطعن على بائعة داخل متجر (فيديو)

ملكة جمال تنهال بالطعن على بائعة بشكل عشوائي
ملكة جمال تنهال بالطعن على بائعة بشكل عشوائي
13/9/2020

وذكرت تقارير محلية أنه سُمع صوت ناتاليا دولجانوفسكايا (32 عامًا) وهي تصرخ قائلة "أنا أكره النساء"، بينما تسدد طعنات متتالية إلى ضحيتها.

واعتُقلت ناتاليا على الفور، وهي ملكة جمال أوليانوفسك في عام 2005، وكانت عارضة أزياء محلية معروفة.

وتُظهر لقطات وثقتها كاميرات المراقبة، كيف تعرضت بائعة تبلغ من العمر 36 عامًا للهجوم في قسم الفاكهة والخضراوات في سوبر ماركت جاليفر.

وتم إيقاف المهاجمة أخيرًا من قبل موظف آخر وزبون هرعا إلى مكان الحادث. وانتزعت العاملة، السكين من المهاجمة خلال شجار على الأرض، وساعد أحد المتسوقين في وقف تدفق الدم من الضحية حتى وصول المسعفين.

وترقد الضحية الآن في العناية المركزة بسبع إصابات في الرأس والوجه والرقبة واليدين والعمود الفقري، وتقول التقارير إن حياتها ليست في خطر.

واحتجزت الشرطة وأعضاء لجنة التحقيق الروسية ملكة الجمال السابقة بعد فرارها من مكان الحادث، وقال شاهد عيان إن المهاجمة "هاجت بشكل مفاجئ في السوبر ماركت".

وبعد فوزها بتاج الجمال بينما كانت في عمر 18 عامًا، تزوجت ناتاليا من رجل أعمال محلي وسياسي يدعى فاديم دولجانوفسكي ، لكن الزواج انتهى بلا أطفال بعد ست سنوات.

وواصلت ناتاليا العمل في متجر يملكه زوجها السابق بعد الانفصال. وقال الأصدقاء إنه تزوج مرة أخرى بعد الانفصال، بينما كانت تواجه مشاكل في إعادة حياتها إلى المسار الصحيح.

وقالت والدتها إيلينا بيمينوفا لقناة NTV بعد أن احتجزت الشرطة ابنتها إن ناتاليا أخبرتها "لدي شعور بأن بعض الشياطين قد تشبثت بي"، وتم إجراء فحوصات الطب الشرعي وتقييم الحالة العقلية للمشتبه بها.

وقالت سلطات إنفاذ القانون إنها تعاملت مع الحادث على أنه هجوم عشوائي وغير مبرر.

وجاء في بيان أن "لجنة التحقيق في منطقة أوليانوفسك أنها فتحت قضية جنائية في محاولة قتل أحد السكان"، ويسعى المحققون إلى "إثبات كل ملابسات الحادث".

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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