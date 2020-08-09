شاهد: مقتل شخص وإصابة 20 في إطلاق نار على تجمع في واشنطن

وقال قائد شرطة المدينة بيتر نيوشام ورئيسة بلدية العاصمة موريل باوزر في مؤتمر صحفي إن إطلاق النار وقع خلال تجمع لمئات في الحي الجنوبي الشرقي من العاصمة.

وقال نيوشام إن ثلاثة مسلحين على الأقل بدأوا في إطلاق النار عندما نشب خلاف في الساعة 12:20 صباحا بالتوقيت المحلي (0420 بتوقيت غرينتش) وأصابت الطلقات 21 شخصا من بينهم ضابطة خارج ساعات الخدمة.

وأشار نيوشام إلى أن القتيل صبي في السابعة عشرة من عمره يدعى كريستوفر براون. وقالت عائلته إن لديه ابنا يبلغ من العمر عاما واحدا.

ولم تتوفر تفاصيل بعد عن المشتبه في قيامهم بإطلاق النار. وقال نيوشام إن العديد من الأسلحة بينها مسدسات جرت مصادرتها من الموقع.