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مصرع طالب وإصابة والدته وأحد المارة إثر انهيار عقار في مصر (فيديو)

الأهالي تجمعوا حول المبنى المنهار
الأهالي تجمعوا حول المبنى المنهار
8/8/2020

وذكر الجيران أن المنزل كان يقطُنه الطالب الجامعي بصحبة والدته.

وقامت السلطات بانتشال جثمان الطالب، فيما أصيبت والدته، بالإضافة إلى أحد المارة بالشارع، ونقلوا إلى المستشفى.

انهيار عقار بالمنصورة

مصرع طالب وإصابة والدته وأحد المارة بانهيار عقار في المنصورة

Posted by ‎الجزيرة – مصر‎ on Saturday, 8 August 2020

يأتي هذا الحادث بعد يوم واحد من تشييع جثامين 8 أشخاص بينهم أطفال من ضحايا انهيار عقار إلى مقابر نبروه بمحافظة الدقهلية.

وكان عقار سكني مكون من 5 طوابق قد انهار بمدينة المحلة الكبرى أمس، إثر أعمال حفر كانت تجري بجوار المنزل المنهار، ما أدى إلى مصرع 8 أشخاص من ساكنيه وإصابة ثلاثة آخرين.

90 ألف مبنى آيل للسقوط

كما يأتي الحادث بعد أسابيع قليلة من تحذيرات نواب في البرلمان من تهاون الحكومة في إيجاد حلول عاجلة لأزمة المباني والعقارات الآيلة للسقوط. 

وكان النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري  قد قال في تصريحات صحفية إنه وفقًا لإحصائيات التنمية المحلية يوجد 90 ألف مبنى آيل للسقوط في مصر وصدر بحقها قرار إزالة من  فوق سطح الأرض، وأن 15 % منها ذات خطورة شديدة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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