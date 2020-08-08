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منوعات|ألمانيا

آخر صيحات الحصول على الإعجاب بمواقع التواصل.. تلصق نفسها بعمود معدني

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
8/8/2020

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية إن الفتاة صورت نفسها وهي في هذه الحالة فيما يبدو.

وكانت قوات الإنقاذ اضطرت لتحرير الفتاة وهي تلميذة بإحدى المدارس ونقلتها إلى المستشفى بعد أن أصيبت بجروح طفيفة.

وحذرت الشرطة على موقع فيسبوك قائلة "لذلك لا تقلد من فضلك كل شيء تراه على الإنترنت"!

ويعتبر التسابق على الإنترنت خاصة على صفحات التواصل الاجتماعي خاصة ما يسمى "سوبر غلو تشالنج" (تحدي الصمغ فائق القوة ) سببا لمثل هذه الممارسات الخطرة.

وفي هذا التسابق يصور الشباب أنفسهم وهم يلصقون أجزاء من أجسامهم في بعضها البعض أو يلصقونها في أشياء أخرى.

وتتكرر كثيرا مثل هذه التحديات على شبكة الإنترنت وبعضها ينتشر بشكل واسع.

ففي عام 2014 أصبحت ظاهرة "تحدي دلو الثلج" ظاهرة معروفة على شبكة الإنترنت، حيث اشتهرت على مستوى العالم "مسابقة (اختبار الشجاعة باستخدام دلو ماء مثلج). 

المصدر : الألمانية
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