البث الحي
منوعات|بريطانيا

"كبير صائدي الفئران" في الخارجية البريطانية يتقاعد.. ماذا سيفعل؟

القط بالمرستون تقاعد من الخارجية البريطانية وينتقل للعيش في الريف
القط بالمرستون تقاعد من الخارجية البريطانية وينتقل للعيش في الريف
7/8/2020

وقالت وزارة الخارجية البريطانية على فيسبوك "قط وزارة الخارجية بالمرستون، الذي شغل منصب "كبير صائدي الفئران يعلن تقاعده بنهاية الشهر بعد أكثر من 4 سنوات من العمل بالوزارة".
وأوضحت "أعجبه العمل من البيت في الريف بسبب كوفيد-19، فقرر عدم العودة إلى المدينة، هذه رسالة إعلان تقاعده التي نشرها على حسابه على تويتر حيث يتابعه أكثر من 105 آلاف من المعجبين".

بالمرستون يعلن تقاعده

وعلى حسابه الرسمي على تويتر، الذي يتابعه أكثر من 100 ألف شخص، ذكر بالمرستون ذو اللونين الأبيض والأسود، أنه "يريد قضاء المزيد من الوقت في الاسترخاء بعيدا عن الأضواء".
وكتب إلى سايمون مكدونالد، كبير موظفي وزارة الخارجية "استمتعت بتسلق الأشجار والتنزه في الحقول حول منزلي الجديد في الريف. سأفتقد سماع خطوات أقدام سفير ما.. والجري إلى حيث أختبئ لأرى من يكون".

فريق القطط 

وعلى الرغم من تقاعد بالمرستون فإنه لن يُحدث تغيير كبير في فريق القطط المسؤول عن مطاردة الفئران في الحكومة البريطانية.
وسيظل لاري، قط مقر الحكومة الرئيسي في داونينغ ستريت وغلادستون الموجود في وزارة المالية يمارسان عملهما كالمعتاد في اصطياد الفئران.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

طقوس غامضة رغبة في الإنجاب.. اغتصاب وقتل طفلة والتهام كبدها

مسؤول في الشرطة: إنها حالة مروعة تظهر أن الخرافة والجهل لا يزالان سائدين في هذه المناطق (أرشيفية)

دراسة تحذر من أضرار بالغة الخطورة للمضادات الحيوية.. ما هي؟

دراسة تحذر من خطورة المضادات الحيوية على الأطفال (أرشيف ـ رويترز)

زينة.. أول شرطية في نيوزيلندا ترتدي الحجاب كجزء من زيها الرسمي

زينة أول شرطية نيوزلاندية ترتدي حجابا عليه شعار الشرطة (مواقع التواصل)

"فولفو" تختبر قوة سياراتها بإسقاطها من ارتفاع 30 مترا (فيديو)

فولفو تختبر قوة سياراتها
الأكثر قراءة

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين من الجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)