"كبير صائدي الفئران" في الخارجية البريطانية يتقاعد.. ماذا سيفعل؟

وقالت وزارة الخارجية البريطانية على فيسبوك "قط وزارة الخارجية بالمرستون، الذي شغل منصب "كبير صائدي الفئران يعلن تقاعده بنهاية الشهر بعد أكثر من 4 سنوات من العمل بالوزارة".

وأوضحت "أعجبه العمل من البيت في الريف بسبب كوفيد-19، فقرر عدم العودة إلى المدينة، هذه رسالة إعلان تقاعده التي نشرها على حسابه على تويتر حيث يتابعه أكثر من 105 آلاف من المعجبين".

بالمرستون يعلن تقاعده

وعلى حسابه الرسمي على تويتر، الذي يتابعه أكثر من 100 ألف شخص، ذكر بالمرستون ذو اللونين الأبيض والأسود، أنه "يريد قضاء المزيد من الوقت في الاسترخاء بعيدا عن الأضواء".

وكتب إلى سايمون مكدونالد، كبير موظفي وزارة الخارجية "استمتعت بتسلق الأشجار والتنزه في الحقول حول منزلي الجديد في الريف. سأفتقد سماع خطوات أقدام سفير ما.. والجري إلى حيث أختبئ لأرى من يكون".

In 2016 Palmerston arrived from @Battersea_ , mouser & social media phenomenon, with 105K @Twitter followers. After 4½ happy years @DiploMog retires at end of August: he’s enjoyed lockdown life in countryside so much, he’s decided to stay. Everyone @foreignoffice will miss him ❤️ pic.twitter.com/wUCl7cWSGp

— Sir Simon McDonald (@SMcDonaldFCO) August 7, 2020