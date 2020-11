شاهد: اكتشاف أول حالة إصابة بالسرطان لدى ديناصور

وكان علماء حفريات عثروا عام 1989 في مقاطعة ألبرتا الكندية على عظمة من ساق ديناصور من فصيلة "سنتروصور"، وهي ديناصورات ذات قرون.

وكان الخبراء يعتقدون بدايةً أن العظمة التي بدا شكلها مشوَّهًا، تعرضت لكسرٍ تماثل للشفاء.

لكن تحاليل أجريت مؤخرًا بواسطة المجهر وتقنيات متطورة بينها الأشعة المقطعية العالية الدقة، أظهرت أن كتلة بحجم تفاحة على العظمة تعود في الواقع إلى ورم سرطاني.

Fossils of a Centrosaurus dinosaur unearthed in 1989 with a malformed leg bone was thought to be a healed fracture. But a new examination has revealed that the malformation was a manifestation of osteosarcoma, an aggressive bone cancer. Read more https://t.co/PSYI7Kj35Z pic.twitter.com/mQboLkr4sy — Reuters Science News (@ReutersScience) August 4, 2020

Turns out a "fractured" dinosaur bone found years ago actually had a bone cancer. Learn more about the first ever cretaceous cancer diagnosis from lead author @dinosaur_MD, orthopedic surgeon and self-professed dinosaur nerd. https://t.co/UznGhG80tv pic.twitter.com/AYN84YSfUg — McMaster University (@McMasterU) August 5, 2020

وأوضح مدير كلية الطب بجامعة ماكماستر في أونتاريو وأحد معدّي الدراسة، مارك كراوذر، أن "حياة الديناصورات لم تكن سهلة، والكثير منها كان يصاب بكسور تُشفى لاحقًا، أو بالتهابات في العظم".

وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس أنه "من الصعب إيجاد أدلة على السرطان" على عظام قديمة إلى هذا الحدّ، موضِّحًا أن معظم الأورام تنمو على الأنسجة الرخوة التي لا تتيح عملية التحجّر حفظها جيدًا.

Excited to share our new research on bone cancer in a dinosaur! In our new paper we diagnose advanced osteosarcoma in a 76 million yr old Centrosaurus. Its been 4 years work w an incredible team of specialists, incl @Dinosaur_MD @crowthrm from @McMasterU & @kchibs @MesozoicMuse pic.twitter.com/0NI52V0AyV — David Evans (@DavidEvans_ROM) August 3, 2020

A collaboration led by the Royal Ontario Museum (ROM) and McMaster University has led to the discovery and diagnosis of an aggressive malignant bone cancer— osteosarcoma—for the first time ever in a dinosaur. No malignant cancers have ever been documented in dinosaurs previously. pic.twitter.com/gvie1mpqya — Insta Science (@insta_science) August 4, 2020

لكن مفاجأة ظهرت عند التحليل الدقيق لعظمة هذا الحيوان الآكل للعشب، والذي عاش قبل 76 أو 77 مليون سنة، إذ بدت هذه الكتلة تحت المجهر "شديدة الشبه بالساركوما العظمية لدى الإنسان"، وهي عبارة عن ورم خبيث في العظم، حسب كراوذر.

الورم السرطاني في عظمة ديناصور وفق الدراسة الكندية (مواقع التواصل)

وأضاف الباحث "من المذهل أن نكتشف أن هذا النوع من السرطان كان موجودًا قبل عشرات الملايين من الأعوام، وأنه لا يزال موجودًا".

وتوقع معدو الدراسة أن يكون الورم قد تسبّب بانبثاث الخلايا السرطانية، مما جعل هذا الديناصور يعرج.

لكن الباحثين يعتقدون أن سبب نفوق الـ"سنتروصور" لم يكن السرطان، بل على الأرجح كارثة مفاجئة، قد تكون فيضانًا قضت على كامل قطيع كان من ضمنه، بدليل أن عظمة رجله وجدت ضمن مئات العظام العائدة إلى الديناصورات الأخرى.

الورم السرطاني العظمي المُكتشف في الديناصور (رويترز)

وختم الباحث "هذا الاكتشاف يبيّن لنا أن (السرطان) جزء من الحياة؛ فهذا حيوان لم يكن طبعًا يدخّن، وهذا يثبت أن السرطان ليس اختراعًا حديثًا، وأنه ليس مرتبطًا حصرًا ببيئتنا الحالية".