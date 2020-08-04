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صدمت الأطباء.. 190 كرة مغناطيس تتجمع في بطن طفلة (فيديو)

صور الأشعة لعشرات الخرزات المغناطيسية مجمعة في بطن الطفلة
صور الأشعة لعشرات الخرزات المغناطيسية مجمعة في بطن الطفلة
4/8/2020

وصُدم الأطباء عندما أظهرت صور الأشعة السينية الملتقطة لبطن طفلة صغيرة، العشرات من كرات المغناطيس الخاصة بلعبتها، مجمعة بداخل بطنها.

وبقيت خرزات المغناطيس التي ابتلعتها الطفلة، عالقة داخل معدتها لمدة شهرين قبل أن يصحبها والدها مؤخرًا إلى مستشفى جينان للأطفال في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، لطلب الرعاية الطبية، وذلك بعد أن شاهدت الأم مقطعًا يحذر من هذه الألعاب.

وأخبرت الأم الأطباء أن طفلتها ابتلعت حوالي 50 حبة مغناطيسية، تعرف أيضًا باسم Buckyballs ، أثناء اللهو بلعبتها قبل شهرين.

وعلى الرغم من علم الوالدين بالأمر، إلا أنهما لم يوليا اهتمامًا كبيرًا به واعتقدوا أن هذه الكرات الصغيرة ستخرج في النهاية بشكل طبيعي من البطن، وفقًا لتقرير من المستشفى.

وقيل إن الطفلة لم تشعر بأي انزعاج أو ألم رغم وجود هذه الكتلة بداخلها.

وقال المستشفى إن الطفلة نقلت أخيرًا إلى مستشفى جينان لفحصها بعد أن شاهدت والدتها مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يحذر الآباء من خطر ابتلاع الأطفال لهذه الألعاب.

واظهرت صورة نشرتها المنشأة الطبية، الكرات التي "تم صيدها" على دفعات من قبل الجراحين، وتمت إزالة ما مجموعه 190 خرزة مغناطيسية، أي ما يقرب من أربعة أضعاف ما ادعى والدي الطفلة.

وقال الأطباء إن الطفلة كانت محظوظة للغاية لأن كرات اللعبة لم تسبب بأي ضرر لأعضائها. ويعتقد أنها خرجت من المستشفى بعد العملية الناجحة.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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