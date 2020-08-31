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منوعات|تايوان

فيديو مرعب: طفلة صغيرة تعلق في الهواء على ذيل طائرة ورقية عملاقة

31/8/2020

وانطلقت صرخات الحضور عندما قُذفت الفتاة إلى الأعلى وراحت تدور في الهواء فوق الرؤوس وهي معلقة بنهاية الذيل البرتقالي الطويل للطائرة الورقية بينما كانت تصعد وتهبط بلا حول ولا قوة بفعل الرياح القوية.

واستمر الكابوس الذي عاشته الطفلة نحو 30 ثانية قبل أن يسحبها بعض رواد المهرجان إلى الأرض وسيطروا على الطائرة من جديد.

وأشارت نشرات الأنباء المحلية إلى الطفلة باسم عائلتها لين، وأفادت بأنها لم تعاني إلا من جروح طفيفة.

ودفع الضيق الذي أصاب الحضور من رؤية الكارثة الوشيكة المنظمين لإنهاء المهرجان الذي أقيم بمدينة سينتشو بشمال غرب تايوان مبكرا.

وقال مسؤول بحكومة المدينة لوسائل الإعلام إن رياحا هبت فجأة على المكان، الذي يشهد عادة رياحا قوية، وأدت لالتفاف ذيل الطائرة الورقية حول خصر الطفلة.

ونشر رواد المهرجان المقطع الذي يصور الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي وسرعان ما حصد ملايين المشاهدات.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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