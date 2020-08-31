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"طوله أكثر من متر".. إخراج ثعبان من فم سيدة روسية (فيديو)

31/8/2020

ويظهر المقطع إخراج الثعبان من خلال فم السيدة وسط صرخات الطاقم الطبي.

وقالت وسائل إعلام روسية إن الثعبان تسلل من خلال فم المرأة أثناء نومها خارج المنزل في قرية ليفاشي بجمهورية داغستان الروسية.

وعقب استيقاظها من النوم، شعرت المرأة بآلام وتوعك في المعدة، ذهبت على إثرها إلى المستشفى.

ولم يكن من الواضح ما إذا كان الثعبان حيا أم ميتا بعد إخراجه من جوف السيدة.

ووفقا لتقارير صحفية، تحدث مثل هذه الحالات كثيرا في هذه المنطقة، لذا ينصح كبار السن الشباب بتجنب النوم في المناطق المفتوحة أو خارج المنازل، بسبب خطر دخول الثعابين إلى أفواههم.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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