"ملابس مهجورة" تكسب زوجين مسنين شهرة عالمية (صور)

ويدير الزوجان “هسو شو إير" و"تشانغ وان جي"، اللذان تجاوزا الثمانين من عمرهما، مغسلة تمكنا من خلالها الحصول على ملابس مجانية، كان قد تركها أصحابها لمدة تجاوزت السنة.

وانتشرت صور الزوجين كالنار في الهشيم، على مواقع التواصل، بعدما أنشأ حفيدهما حسابا لهما في موقع إنستغرام، وحظيا بآلاف المتابعين في وقت وجيز، حتى إن بعض مجلات الموضة في تايوان كتبت عتهما.

الزوجان يقومان بإدارة المغسلة منذ عقود في بلدة صغيرة بالقرب من وسط مدينة تايتشونغ التايوانية. وعلى مر السنين، إما أن بعض العملاء ينسوا أو يفشلوا في جمع ملابسهم، لكن الزوجان لم يشعرا أبدًا بالقدرة على التخلص من تلك الملابس.

خطرت لحفيدهما ريف تشانغ، 31 عاما، فكرة لاستخدام هذه الملابس من أجل الخفيف من ضجر الزوجين، وقال "جدي وجدتي كانا يحدقان في الشوارع لأن العمل ليس جيدا هذه الأيام، وأردت أن أجد شيئًا جديدًا يمكنهما الاستمتاع به".

بدا الزوجان طبيعيين أمام الكاميرا، وقال تشانغ "إن تصميم هذه الملابس يجعلني أشعر بأنني أصغر بـ 30 سنة، كثير من الناس يقولون لي أنت مشهور الآن وتبدو أصغر سنا".

وتشعر هسو بذلك أيضًا حيث قالت "أنا متقدمة في السن ولكن قلبي لا يزال شابا، أحب أن أرتدي ملابس جميلة وأخرج لاستمتع بوقتي".

ودفعت شهرة الزوجين في جميع أنحاء العالم بعض العملاء إلى التقاط ملابسهم القديمة الذين نسوها في المغاسل، في حين بدأ بعض المعجبين المحليين في زيارة بلدتهم لمشاهدة المتجر.

يقول تشانغ إنه لم يعد يحصي الملابس التي لم يتم هجرها في متجره على مدار عقود، لكنه يعتقد أن هناك ما لا يقل عن 400 قطعة في الوقت الحالي.

وأضاف أنه تم التبرع بالكثير للجمعيات الخيرية والأسر الفقيرة على مر السنين.