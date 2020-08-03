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منوعات|الهند

حادثة غريبة.. رجل يطير في الهواء لأمتار ويسقط فوق امرأة (فيديو)

لقطة من الحادثة الغريبة
لقطة من الحادثة الغريبة
3/8/2020

وأظهرت اللقطات رجلًا يسير قرب أحد كابلات الكهرباء القريبة من الأرض، وإذا بدراجة نارية تمر مسرعة ويعلق الكابل بها بينما كان الرجل يمر من عليه.

وخلال ثوان وقع المشهد الصادم، حين رُفع الرجل مع الكابل في الهواء ليطير 30 قدمًا (أكثر من 9 أمتار) قبل أن يسقط على المرأة المارة ويصطدم كلاهما على الأرض بقوة.

ووقع الحادث صباح يوم 16 يوليو/تموز الماضي في أحد شوارع الهند، وبدأت الواقعة حين خرج رجل من إحدى العربات الصغيرة المتوقفة على جانب الطريق بينما يتدلى سلك الكهرباء على طول الشارع.

وبينما كان الرجل يخطو فوق السلك، مرت إحدى الدراجات النارية لتجر الكابل معها لأعلى فرفع معه الرجل من منطقة تحت البطن، وأطاح به في الهواء أمتارًا عدة.

ويمكن رؤية المرأة وهي تندفع بينما ترى الرجل يقترب منها لكن لم يكن لديها الوقت الكافي للابتعاد عن طريقه وتفادي الاصطدام.

في النهاية نجا الاثنان، بينما انتشرت الواقعة على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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