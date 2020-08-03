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أضحية تحتضن أختها بعد ذبحها أمام عينيها (فيديو)

شاة تحتضن أختها بعدما ذبحت أمام عينيها
شاة تحتضن أختها بعدما ذبحت أمام عينيها
3/8/2020

ويظهر في الفيديو شاة تزحف إلى جانب أختها وتحتضنها بأرجلها بعدما ذُبحت أمام عينيها، قبل أن يأتي دورها هي الأخرى.

وقالت بوابة "فيتو" الإلكترونية، إنها رصدت المشهد في أحد محال الجزارة بمدينة نصر شمال شرقي العاصمة القاهرة، أثناء تضحية أسرة بخروفين قامت بتربيتهما سويا.

ثم قام الجزار بذبح الشاة بعدها بدقائق. وينافي مشهد ذبح الأضاحي أمام أعين بعضها بعضا، شروط وآداب الذبح عند المسلمين.

فقد اتفق جمهور الفقهاء على أنه من آداب الذبح ألا تذبح بهيمة أمام أختها، وهذا من تمام حسن الشريعة الإسلامية، واتصافها بالرحمة والإحسان.

وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته" رواه مسلم.

وعليه يٌكره أن تذبح البهيمة والأخرى تنظر إليها لما فيه من إيلام للتي تنظر، لأنها تعرف ربها وتعرف الموت ولذلك تهرب منه.

وخلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تم تحرير 71 محضر ذبح أضاحي بالشوارع للمخالفين في محافظة الجيزة، وتصل قيمة الغرامة 3 آلاف جنيه للمخالفة الواحدة.

وكانت السلطات قد أخطرت بحظر ذبح الأضاحي في الشوارع واقتصار عملية الذبح على مجازر المحافظة المخصصة والمعدة لذلك لمراعاة نظافة الشارع وسلامة الذبائح من التلوث.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية
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