حلم راود كثيرين.. اليابان تختبر بنجاح أول سيارة طائرة (فيديو)

ونفذت مؤسسة سكاي درايف إنك، وهي واحدة من عشرات المؤسسات التي تعمل على تحقيق الحلم، تجربة طيران ناجحة وإن كانت متواضعة، لأحد نماذجها الذي حمل على متنه شخصا واحدا.

وأظهر تسجيل مصور تداولته وسائل إعلامية، الجمعة، آلة غريبة الشكل تشبه دراجة نارية ملساء مزودة بمراوح دفع، ترتفع عن الأرض مسافة تراوح بين متر ومترين في منطقة محاطة بشباك لأربع دقائق.

.@Skydrive_jp's SD-03 #eVTOL made its first public flight demo on Aug. 25. Find the full-length video and more details here: https://t.co/tZCT7kdSBa pic.twitter.com/VF0G5VuRCr

