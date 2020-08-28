بعد تسرب نفطي.. أنثى دولفين تحاول إنقاذ صغيرها وهي تحتضر (فيديو)

وحاولت مرارًا رفع رأسه فوق الأمواج المختلطة بالنفط بعد أن استلقى على جانبه وطفا على سطح الماء، في الوقت الذي طالب فيه ناشطو حماية البيئة بفتح تحقيق في نفوق عشرات الدلافين عقب التسرب النفطي.

وتظهر لقطات فيديو -التقطها صياد حاول إنقاذ الدولفين وأمه- اللحظات الأخيرة اليائسة للأم وصغيرها قبل نفوقهما.

ونفق ما لا يقل عن 40 دولفينًا في موريشيوس، بينها 38 جرفتها المياه إلى الشاطئ، فضلًا عن أنثى الدولفين وصغيرها منذ يوم الإثنين الماضي، عندما غرقت سفينة يابانية إثر جنوحها في يوليو/ تموز الماضي وتسرب النفط منها.

وقال الصياد ياسفير هيناي (31 عامًا) الذي التقط صور الأم وصغيرها إن عدد الدلافين النافقة قد يرتفع، مشيرًا إلى أنه شاهد ما يقرب من 200 دولفين داخل الشعاب المرجانية، صباح اليوم الجمعة، منها ما بين 25 و30 دولفينًا نافقًا.

وحاول الصيادون دفع الدلافين من المياه الضحلة إلى المياه العميقة.

وقال هيناي "توجد بقعة نفطية على سطح المياه داخل الشعاب المرجانية، وإذا بقيت (الدلافين) هناك، فربما تموت جميعًا، لكن إذا خرجت، ربما تكون هناك فرصة للنجاة. كنا نُحدث ضوضاء في القارب كي ندفع الدلافين إلى الخروج من الشعاب المرجانية".

وتابع "كانت هناك أم وصغيرها، وكان الصغير واهنًا للغاية. لم يستطع السباحة جيدًا، لكن الأم لم تتخلَ عنه، ولم تتركه لتلحق بالمجموعة. ظلت معه للنهاية تحاول إنقاذه ودفعه للحاق بمجموعة الدلافين، إلا أن الصغير انقلب على جانبه ومات أمامها وطفا على الأمواج".

وأضاف هيناي "لم أستطع حبس دموعي وأنا أرى هذا المشهد، أنا أب لطفلة صغيرة وكان صعبًا للغاية، بالنسبة لي أن أرى الأم وهي تحاول يائسة، وتبذل كل ما في وسعها لإنقاذ صغيرها"، وقال شاهد آخر إن الأم نفقت بعد لحظات من نفوق صغيرها.