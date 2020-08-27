هل تعرف أهم مميزات "الكوسة"؟

ولكن حسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، فقد يجعلها هذا أحد أكثر الخضروات تنوعا.

ويتساءل التقرير هل جربت استخدام الكوسة في كعكة الشوكولاتة مثلا؟

ويقول التقرير إنه سواء كانت نيئة أو مطهية على البخار أو مشوية أو محشوة، هناك طرق لا حصر لها تقريبا يمكن طهي "الكوسة" بها، على حسب المكان الذي تعيش فيه.

فهذه الخضروات ذات طعم حلو قليلا، ما يجعلها ملائمة على نحو مفاجئ للاستخدام في الخبز. ومن هنا، ترسي "الكوسة" المبشورة والزبيب والشوكولاتة الأساس لإعداد كعكة إسفنجية شهية.

وأضاف أن مذاق الكوسة المنعدم نسبيا يعد أكبر مميزاتها، نظرا لأن هذا النبات هو لوحة شاغرة يمكن أن تنشر عليها اختيارك من الأعشاب والتوابل.

وهذا يشمل أعشاب البحر المتوسط مثل الروزماري والزعتر والأوريغانو، كما أن النعناع والبقدونس ملائمان.

ويمكن الاحتفاظ بالكوسة في الثلاجة لأيام قليلة، وأفضل طريقة لفعل هذا هو بحماية السوائل من التبخر بوضعها في حاوية بلاستيكية أو شنطة طعام.