أسدان ينهشان رجلا في جنوب أفريقيا حتى الموت (صور)

وأوضحت الشرطة في شمال البلاد أن الضحية ويست ماثيوسون، 69 عاما، لقي حتفه أثناء خروجه للسير صباح الأربعاء حول نزل السفاري الذي يقوم بإدارته.

وحين وصلت الشرطة وخدمات الطوارئ كان الرجل قد لفظ أنفاسه نتيجة تعرضه لإصابات متعددة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الضحية "اعتاد أن يتجول مع تلك الأسود في مزرعة النزل".

وأضاف: "يبدو أن الأسود كانت معتادة عليه، ولكننا بصفتنا من أفراد الشرطة، نحذر الناس دائما بضرورة توخي الحذر دائما من الحيوانات البرية، بغض النظر عن الظروف التي تعيش فيها".

وأشارت الشرطة إلى أنه منذ وقوع الحادث، تم نقل الأسدين إلى نزل سفاري آخر.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل زوار النزل وهم يلتقطون صورا إلى جانب الأسود.