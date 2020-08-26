وسط تكبيرات وبكاء.. شابة تعلن إسلامها قبل دقائق من عقد قرانها (فيديو)

ونشر "أوت" الفيديو على حساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل يومين، مصحوبًا بتعليق "كل يوم هو يوم سعيد. لدينا أخت جديدة. تكبير!.. بعدها تم الزواج".

وظهرت الشابة في الفيديو يبدو عليها السرور وهي تجلس بين مجموعة من الأقارب والأصدقاء، بينما يلقنها أحد المشايخ شهادتي التوحيد معلنة دخولها الإسلام.

ورددت الشابة وراء الشيخ "بسم الله.. أشهد ألا إله إلا الله.. وأشهد أن محمدًا رسول الله.. وأن عيسى عبد الله ورسوله".

وفور انتهائها، صفق لها الحاضرون وسط فرحة كبيرة مرددين كلمات التكبير والحمد بينما احتضنتها إحدى صديقاتها وبكى أحدهم (على ما يبدو أنه خطيبها) تأثرًا بالمشهد.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن أوت اعتناقه الدين الإسلامي من داخل الحجر الصحي بمنزله الذي يخضع له بعد توقف النشاط الرياضي بسبب إجراءات التصدي لوباء كورونا.

وفي لقاء خاص على شاشة الجزيرة مباشر، حكى أوت الذي سمى نفسه "خالد"، رحلته مع الدين الإسلامي وكيف مكنه كورونا من التعرف عليه والبحث فيه، وكيف أتاح له الحجر المنزلي، الفرصة للتمعن والتدقيق في الدين الإسلامي حتى وجد فيه ضالته أثناء بحثه طول سنوات عن مغزى الحياة، ووصل لحالة من السلام النفسي، فأعلن إسلامه.

وظهر بطل الفنون القتالية، البالغ من العمر 37 عامًا، في فيديو حظي بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ينطق الشهادتين معلنًا إسلامه بعد تفكير وبحث طويلين، خلال الأيام التي قضاها في الحجر.

وبدأ بطل فنون القتال (MMA) النمساوي الشهير مشواره في عالم الاحتراف في عام 2008، وفاز في 16 مباراة من أصل 33 مباراة لعبها.